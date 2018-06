Man skal overholde loven, men USA skal også være et land, der er styret med hjertet, siger Melania Trump.

Washington D.C.. Den amerikanske førstedame, Melania Trump, kan ikke holde ud at se, hvordan migrant- og flygtningebørn bliver skilt fra deres forældre ved grænsen.

Førstedamen undlader direkte at henvise til sin mand præsident Donald Trumps nultolerancepolitik, som ifølge regeringens statistikker har ført til, at flere børn skilles fra deres forældre.

Melania Trump står ikke alene. Tidligere førstedame Laura Bush sammenligner i en klumme i Washington Post den amerikanske praksis ved grænsen til Mexico med interneringslejre under Anden Verdenskrig.

Førstedamen appellerer i en udtalelse til medlemmerne af Kongressen om at ændre landets indvandringslove.

- Hun mener, at vi skal være et land, som følger alle love, men vi skal også være et land, der er styret med hjertet, sagde Melanias Trumps talskvinde, Stephanie Grisham, søndag.

Demokraterne påpeger, at der ikke findes love, som giver myndighederne mulighed for at splitte børn og forældre ved grænsen.

Donald Trumps regering har skærpet straffen for migranter, der ulovligt forsøger at nå til USA. En lov om dette trådte i kraft i maj.

Det er usædvanligt, at Melania Trump og Laura Bush på det måde blander sig i en splittende debat.

Donald Trump sagde fredag, at han hader at se børn blive fjernet. Han beskyldte Demokraterne for en lov, der ifølge ham skulle tvinge myndighederne til det.

