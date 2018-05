Førstedamen er indlagt på hospitalet efter at have modtaget vellykket behandling for nyreproblemer mandag.

Maryland. USA's førstedame, Melania Trump, har mandag gennemgået en "vellykket" behandling for en godartet nyresygdom og vil sandsynligvis være indlagt resten af ugen.

Det oplyser hendes læger.

Præsident Donald Trump tog en helikopter til Walter Reed National Military Medical Center for at besøge sin hustru og tilbragte lidt over en time på hospitalet.

Efterfølgende skrev han på Twitter, at hun er "ved godt mod".

- Det var en succesfuld procedure, og hun er ved godt mod. Tak for alle lykønskningerne om god bedring, skriver han.

48-årige Melania Trump blev mandag morgen lokal tid behandlet for nyreproblemer.

Det Hvide Hus giver ikke yderligere detaljer om proceduren.

To urologer, der ikke har noget personligt kendskab til førstedamens tilstand, vurderer, at den mest sandsynlige forklaring på indgrebet er en godartet tumor - et såkaldt angiomyolipom.

De er ikke almindelige, men har tendens til at forekomme hos midaldrende kvinder. Og hvis de bliver store nok, kan de forårsage problematiske blødninger.

Det forklarer lægen Keith Kowalczyk fra MedStar Georgetown University Hospital over for nyhedsbureauet AP.

/ritzau/AP