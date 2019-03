Mens USA's præsident, Donald Trump, forhandler atomnedrustning med Nordkorea og forsøger at skaffe penge til sin grænsemur, bruger førstedamen Melania Trump sin tid på både private og offentlige gøremål.

Det afslører den 48-årige Melania Trump under sin netop afsluttede tur rundt i USA, hvor hun bl.a. besøgte staterne Nevada, Washington og Oklahoma.

Journalisterne, der fulgte med på førstedamens tur, forsøgte uden held af få svar på spørgsmål om Donald Trumps påståede udenomsaffærer og den igangværende undersøgelse af præsidentens påståede forbindelser til Rusland.

Og i stedet talte Melania om sin egen hverdag og sin egen 'be best'-kampagne, der fokuserer på børns adfærd på de sociale medier.

Barron, Donald og Melania Trump. Foto: JIM YOUNG - Reuters

Her ankommer Melania Trump på egen hånd til McCarran International Airport i Las Vegas, Nevada. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

»Jeg forsøger at forklare Barron, at alle former for narko er farligt. Jeg har fortalt ham, at de laver rod inde i dit hoved, og at intet godt kommer ud af narko.«

Sådan fortæller Melania Trump til jornalisten Eric Balling, der i 2017 selv mistede sin voksne søn efter en narko-overdosis.

Normalt udtaler Melania Trump sig sjældent om Trump-familiens privatliv. Hun har i et interview med avisen USA Today sagt, at hun selv er en af de mest mobbede personer i USA. Men under den netop overståede 'be best'-tur løftede hun alligevel sløret en smule.

Og under et pressemøde i Las Vegas afslørede førstedamen følgende:

Melanias yndlingsret er spaghetti. Hun har netop sørget for en renovering af bowlingbanen i kælderen under Det Hvide Hus. Hun sørger for opdragelsen af sønnen Barron Trump, præsidentens 12-årige barn. I forbindelse med den daglige drift arbejder fru Trump tæt sammen med husholdningspersonalet i præsidentboligen, og når der er tid tilovers, skriver Melania Trump på Det Hvide Hus' historie.

»Man kan fuppe sig til mange ting og give folk et falsk indtryk. Men man kan ikke fuppe sig til empati og medmenneskelighed. Og Melania har masser af begge dele.«

Sådan siger Eric Balling, der som én af flere journalister fik mulighed for at interviewe den amerikanske førstedame.

Donald og Melania Trump blev gift i 2005. Og selvom fru Trump på sin seneste 'be best'-tur ikke direkte talte om rygterne om præsidentens utroskab, så refererede til hun sit og Donald Trumps privatliv i et ABC-interview sidste år:

Melania Trumps har i snart et år talt varm for sin mærkesag 'Be Best'. Førstedamen vil lære USAs børn og unge at behandle hinanden pænt på de sociale medie-platforme. Foto: KEVIN LAMARQUE -Reuters

»Det er ikke noget, jeg bruger tid på. Jeg er først og fremmest mor og førstedame. Og der findes mange og langt vigtigere ting end sladder. Og jeg ved, at medierne altid vil forsøge at gætte sig til, hvad der foregår i vores ægteskab.«

På sin tur rundt i USA besøgte Melania Trump folkskolen Dove School of Discovery i Tulsa i staten Oklahoma, hvor hun hyggede sig med eleverne. Og under et besøg i Microsofts hovedkvarter i Redmont, Washington lærte fru Trump om en ny sikkerhedskontrol på firmaets Playstation, der kan beskytte børn imod eventuelt skadeligt indhold i spil.

Melania Trumps 'be best' kampagne blev efter lanceringen i maj sidste år forsinket, da førstedamen ifølge avisen New York Times fik problemer med sin ene nyre. Det Hvide Hus understreger, at problemerne ikke var alvorlige.