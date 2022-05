»De kan lide og ikke lide. Og det er så indlysende, og jeg tror, ​​at amerikanere – og alle – ser det.«

Ordene kommer, ifølge Independent, fra den tidligere førstedame Melania Trump. Hun anklager Vogue for at være partisk, fordi magasinet aldrig har haft hende på forsiden.

Fem måneder efter at Joe Biden blev præsident, var Jill Biden på forsiden af Vogue - et af verdens mest prestigefulde magasiner.

Kamala Harris kom på forsiden af magasinet, før hun overhovedet blev taget i ed. Hillary Clinton var det, da hun var førstedame. Michelle Obama har været på forsiden tre gange.

Men Melania Trump, man som tidligere førstedame umiddelbart troede ville komme i betragtning til en forside på Vogue, er aldrig blevet spurgt.

Og med udtalelsen »de kan lide og ikke lide,« er den 51-årige tidligere model vist ikke i tvivl om, hvilken pol, hun tilhører i magasinets optik.

Hun kalder derfor Vogue for »partisk,« fordi hun ikke er kommet på forsiden i løbet af sine fire år som førstedame.

Men ifølge den pressesky tidligere førstedame havde hun heldigvis meget andet at se til.

»Det var deres beslutning, og jeg havde meget vigtigere ting at gøre i Det Hvide Hus - end at være på forsiden af ​​Vogue,« har hun udtalt til Independent.

B.T. har tidligere skrevet om, at Donald Trump har været kendt for at besætte nogle af de vigtigste stillinger i Det Hvide Hus med familiemedlemmer.

Men ikke Melania Trump. Gemt bag skærmende store solbriller indtog hun rollen som den tavse mannequin og blev hurtigt omdrejningspunktet for hashtagget #FreeMelania, der på både humoristisk og dyster vis antydede, at Melania Trump blev holdt fanget i sit ægteskab.

Faktisk holdt Melania Trump sig så meget i baggrunden, at der i lang tid blev spekuleret i, om den tavse kvinde, som Donald Trump havde med sig rundt, var en skuespiller.