- Det er nødvendigt, at vi opdrager børn til at kontrollere deres følelser socialt, siger USA's førstedame.

Washington. Den amerikanske førstedame, Melania Trump, siger, at hun måske er "den mest mobbede person" i verden.

Hun fremsatte bemærkningen i et tv-interview, hvor hun promoverede sine "Vær bedst" -initiativer, der er en kampagne, som skal opildne børn til at forfølge deres egne personlige mål.

Kritikere har pointeret, at hendes mand, præsident Donald Trump, rutinemæssigt mobber folk for deres udseende og for hvad, han mener er mangel på talent eller intelligens.

- Jeg kunne sige, at jeg er den mest mobbede person i verden, síger Melania Trump i interviewet på "Good Morning America", der blev sendt torsdag.

Hun siger, at hendes "Be Best" kampagne har fokus på sociale medier og adfærd på internettet, fordi det er en del af, "hvad folk siger om mig".

- Det er nødvendigt, at vi opdrager børn til at kontrollere deres følelser socialt, så de kan håndtere sådanne problemer, når de bliver voksne, siger hun.

Den amerikanske førstedame siger også, at der er personer i Det Hvide Hus som hun og præsidenten ikke kan stole på. Hun nævner ingen navne, men hun siger, hendes mand ved, hvem de er.

- Well, der er også nogle personer, som ikke arbejder der mere, siger hun.

Til et spørgsmål om, hvorvidt personer, som man ikke kan have tillid til, arbejder i Det Hvide Hus, svarer hun:

- Ja.

Trump-administration er blevet noget rystet over et opsigtsvækkende indlæg i en avis, hvor den republikanske præsident bliver voldsomt kritiseret af en højtstående, ukendt person i hans stab. Samtidig har Trumps præsidenttid været præget af adskillige spektakulære personopgør.

Interviewet med Melania Trump, der blev foretaget under hendes nylige besøg i Afrika, bliver sendt i fuld længde fredag på den amerikanske tv-station ABC.

Melania Trump besøgte på sin rundrejse i Afrika Ghana, Malawi, Kenya og til sidst Egypten.

/ritzau/AP