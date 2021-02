Den 20. januar vinkede Donald og Melania Trump farvel til titlerne som USAs præsident og førstedame. Og efter sigende er Melania Trump ikke tilfreds med ikke mere at være førstedame.

Den tidligere førstedame i Det Hvide Hus er nemlig jaloux over al den opmærksomhed, der nu tilgår Jill Biden, som har overtaget hendes plads.

Det gør det ikke bedre, at Melania Trump forlod Det Hvide Hus med den dårligste vurdering af en moderne førstedame.

Jill Biden derimod er blevet taget godt imod, og hun har formået at skabe en masse positiv opmærksomhed omkring sig selv. Hun har holdt flere taler for blandt andre militærfamilier og om bekæmpelse af kræft og været på forsiden af People Magazine.

Ifølge CNN har kilder tæt på Trump-familien fortalt, at Melania Trump var ked af den måde, hun forlod Det Hvide hus på. I tre uger op til afskeden så man heller ikke Melania Trump offentligt.

Og det har ifølge CNN fået Melania Trump til at opføre sig koldt og bittert over for sin mand.

Det viser sig blandt andet i Melania Trumps interesse for den rigsretssag, der har kørt mod Donald Trump.

Mens rigsretssagen kørte, brugte Melania Trump det meste af sin tid på alt andet end politik og Washington. Det melder kilder tæt på familien.

»Hun går i spaen, spiser frokost, går i spaen igen og spiser så frokost på terrassen med Donald. Sådan er det hver dag.«