Den amerikanske førstedame, Melania Trump, er mandag blevet indlagt for at gennemgå en nyreoperation. Det skriver flere internationale medier, herunder New York Times.

Ifølge en officiel udmelding har 48-årige Melania haft problemer med sin nyre. Problemerne betegnes dog som godartede.

»I morges gennemgik førstedame Melania Trump en procedure for at få blokeret en pulsåre som led i behandlingen af en godartet nyresygdom. Indgrebet var succesfuldt og der var ingen komplikationer,« lyder det fra Melanias kommunikationschef, Stephanie Grisham.

Operationen foregik på Walter Reed National Military Medical Center tæt på hovedstaden Washington DC.

Her vil hun ifølge Stephanie Grisham blive ugen ud, lyder det.

Ifølge CNN blev Melanias mand, præsident Donald Trump, i Det Hvide Hus, mens førstedamen blev opereret.

Ifølge det amerikanske medie er den slovenskfødte Melania den første førstedame, der har gennemgået en så alvorlig en operation, mens hendes mand er præsident, siden Nancy Reagan i 1987 fik fjernet et bryst.