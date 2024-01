Hun stod nærmest som forstenet foran kisten.

Melania Trump måtte i går sige et sidste farvel til sin mor, Amalija Knovs, der døde den 9. januar.

Med til bisættelsen var også Melanias mand, den tidligere præsident i USA, Donald Trump.

Det skriver AP.

Bisættelsen fandt sted i Palm Beach i Florida.

Den tidligere præsident, Donald Trump, stod ved sine kones side, da hendes mor blev bisat. Foto: Scott McIntyre/The New York Times/Ritzau Scanpix

Mealinia Trump sagde om sin mor, der blev 78 år:

»Hun lyste op selv på de mørkeste dage.«

53-årige Melania Trump var tydeligvis meget berørt, da hun talte om sin afdøde mor.

»Båndet mellem os var umuligt at bryde. Jeg kommer altid til at huske dig for din varme latter og alle vores gode samtaler,« sagde hun ved kisten.

Hun hyldede også moderen for altid at støtte Trump-familien. Både i mod- og medgang.

Knavs blev bisat i den kirke, hvor Melania og Donald Trump blev gift i 2005.

Det var Donald Trump, der ved juletid, kom med en udtalelse om svigermorens sygdom.

»Forhåbentlig bliver hun rask igen, men det ser meget, meget svært ud,« sagde han.

Mange amerikanske medier havde undret sig over, hvorfor Melania Trump var forsvundet helt ud af offentligheden.

Hun tilbragte ikke julen sammen med familien.

Men det viste sig så, at hun havde været sammen med sin alvorligt syge mor.

Og den 9. januar kunne hun så på X meddele:

»Det er med stor sorg, at jeg hermed kan fortælle, at min kære mor, Amalija, er gået bort.«