Et nyt interview med USAs førstedame har skabt en storm på Twitter. Ikke så meget på grund af det, fru Trump siger, men mere fordi hun havde været til frisør umiddelbart inden.

Som mange andre kvinder over 40 farver Melania Trump håret, men hendes seneste besøg hos frisøren er ikke gået ubemærket hen på de sociale medier.

Da hun tirsdag aften tonede frem i et interview med den Trump-venlige tv-station Fox News, præsenterede præsidentfruen nemlig samtidig et nyt blond look.

Fru Trump gav interviewet til Sean Hannity i forbindelse med et besøg hos de amerikanske tropper på hangarskibet USS George H.W. Bush i Virginia.

Her talte hun om livet som førstedame i Det Hvide Hus, om det hun kaldte 'oppotionistiske' medier og om udfordringerne med at give sønnen Baron en normal opvækst i præsidentboligen.

Det var dog præsidentfruens nye frisure, der løb med opmærksomheden.

I stedet for sit sædvanlige mellemblonde hår tonede førstedamen nemlig frem på skærmen med afbleget hår, og det skabte noget af en twitterstorm.

Der var dem på Twitter, som bare ikke kunne lide det, og skrev, at det var grimt.

Melania spend tens of thousands of dollars on clothes and then gets her hair colored at Supercuts. pic.twitter.com/77qHaMqZuD — Shelley kramer (@Shelleykramer18) December 14, 2018

When your hair stylist hates you... #melaniatrump pic.twitter.com/LiebRWtIXv — Christie McLeod (@christiemcleod_) December 13, 2018

Mange påpegede dog også det faktum, at den nye hårfarve fik hende til at minde betænkeligt meget om sin steddatter - Trumps yndlingsdatter Ivanka.

Melania I’d watch that if I were you, Donny might mistake you ( happily) for his daughter lol. https://t.co/8GUNvziqfC — colleen hanson (@colleenhanson4) December 13, 2018

“What Does Melania Trump’s Blonde Hair Mean?” I think it means she caught her husband staring at Ivanka a lil too long... https://t.co/hrVuWRHegy — Cyrus McQueen (@CyrusMMcQueen) December 13, 2018

When your hair stylist hates you... #melaniatrump pic.twitter.com/LiebRWtIXv — Christie McLeod (@christiemcleod_) December 13, 2018

Is Melania, with her now-blonde-hair, trying to look like (a) Ivanka, (b) Stormy, (c) Fox female anchors, or (d) Mary Anne MacLeod Trump? https://t.co/zXnN2Bass0 — Margi Nowak (@MargiNowak) December 14, 2018

Heldigvis for Melania er der da også mange, der mener, at hendes nye frisure er 'gorgeous.'