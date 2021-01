USAs førstedame, Melania Trump, udtaler sig nu for første gang om urolighederne i Kongressen i onsdags.

»Jeg er skuffet og modløs over det, der skete i sidste uge,« lyder det blandt andet mandag i en længere udtalelse.

Her sender hun en særlig tanke til de personer, der døde i forbindelse med de dramatiske begivenheder, der begyndte som en demonstration til støtte for hendes mand, Donald Trump – og hans kamp for at omstøde det tabte præsidentvalg.

»Mit hjerte gør ondt for luftvåbensveteran Ashli Babbit, Benjamin Philips, Kevin Greeson, Rosanne Boyland og de to Kongres-betjente Brian Sicknick og Howard Liebengood. Jeg beder for deres familie i denne svære tid,« lyder det.

Donald Trump talte til demonstranterne i onsdags og er under anklage for at have opildnet til urolighederne.

Melania Trump var ikke selv en del af den sceance, hvor Donald Trump, umiddelbart inden tumulten udviklede sig, holdt tale til demonstranterne. Det samme gjorde hans børn.

CNN har siden beskrevet, hvordan Melania Trump angiveligt i stedet opholdt sig i Det Hvide Hus, hvor hun havde gang i en fotooptagelse. Hvor der ifølge en kilde med kendskab til dagens aktiviteter blev »taget billeder af tæpper og andre ting«.

Førstedamen har indtil nu ikke udtalt sig om episoden, og i mandagens udtalelse går hun i rette med den kritik, der i de seneste dage har været af hendes tavshed.

»Jeg finder det skammeligt, at der i forbindelse med de tragiske begivenheder har været ondsindet sladder, uberettigede personlige angreb og falske anklager rettet mod mig – fra folk, der betragter sig selv som relevante og har en dagsorden. Det burde i stedet udelukkende være en tid, hvor vores nation og medborgere skal hele. Det burde ikke bruges til personlig vinding,« siger Melania Trump:

»Vores nation må hele på en civiliseret måde. Og vær ikke i tvivl: Jeg fordømmer helt og aldeles den vold, der foregik ved Kongresbygningen. Vold er aldrig acceptabelt.«

Hendes mand er i disse dage truet af udsigten til en rigsretssag eller endda at blive afsat før tid. Det er toppolitikere fra Kongressen ved at tage stilling til i forhold til Donald Trumps rolle i at opildne til optøjerne.

Melania Trump hylder i sin udtalelse ytringsfriheden og beder om, at alle indbyggere i USA »tager et øjeblik og kigger på tingene fra alle perspektiver«.

»Jeg beder folk om at stoppe volden og aldrig have forudindfattede meninger på baggrund af en persons hudfarve eller bruge politiske overbevisninger som en grundlag for aggression og ondskabsfuldhed. Vi må lytte til hinanden og fokusere på det, der forener os og hæve os over det, der adskiller os,« siger Melania Trump.

Om sidste års ophedede valg, der endte med en sejr til Joe Biden over Donald Trump efter en rekorddeltagelse af vælgere, lyder det fra førstedamen.

»Det er inspirerende at se, at så mange har fundet passion og entusiasme i valget, men det må aldrig udvikle sig voldeligt. Vores vej frem er at mødes og finde det, vi har til fælles med hinanden. Og være det venlige og stærke folk, som jeg ved, at vi er,« fastslår Melania Trump.

Hun finder afslutningsvist også plads til at takke »de millioner af amerikanere, der har støttet min mand og jeg gennem de seneste fire år«.

»Det har været den største ære i mit liv at få lov til at tjene som jeres førstedame,« lyder det fra Melania Trump.

Det er en tid, der officielt slutter 20. januar, hvor Joe Bidens indsættelsesceremoni finder sted. Donald Trump har meddelt, at han ikke vil være til stede.

