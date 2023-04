Lyt til artiklen

»Glædelig påske!«

Disse to harmløse ord har fået stor opmærksomhed på de sociale medier.

Hilsenen på Twitter, som var ledsaget af billedet af en lyserød rose, blev nemlig afsendt af Melania Trump, som har været i flyverskjul gennem længere tid.

I over en måned har der været fuldstændig stille omkring den tidligere førstedame.

Det har vakt opsigt, at Melania Trump ikke har vist sig den sidste måneds tid, hvor hendes mand er blevet tiltalt i sagen om tys-tys-pengene til den tidligere pornostjerne. Nu er der endelig lyd fra hende.

Det samme kan man ikke sige om hendes mand.

Donald Trump er blevet tiltalt i sagen om tys-tys-penge til den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels. Men da de 34 anklagepunkter blev offentliggjort i sidste uge, var Melania Trump ikke ved sin mands side hverken ved retsbygningen i New York eller ved den efterfølgende tale foran parrets hjem i Mar-a-Lago i Florida.

Ved det sidstnævnte arrangement talte den forhenværende præsident til sine tilhængere og takkede hele sin familien – undtagen Melania – som han ikke nævnte med et ord.

Hendes fravær blev bemærket af flere, og da hun samtidig heller ikke var aktiv på de sociale medier, begyndte mystikken at brede sig.

Happy Easter! pic.twitter.com/QS0nZuu9Fr — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) April 9, 2023

»Jeg forventede ikke at se hende der. Hendes tavshed er tilsigtet. Det er hendes foretrukne våben og hendes beskyttende rustning,« sagde fru Trumps tidligere veninde og fortrolige, Stephanie Winson Wolkoff, til Page Six.

Nu har Melania så givet lyd fra sig.

I et tweet ønsker hun sine følgere glædelig påske.

Derudover deltog hun med sin mand ved den årlige påskefrokost på Mar-a-Largo. Det var første gang, de to viste sig sammen offentligt siden 30. marts, skriver The Independent.

Hr og fru Trump fotograferet sammen ved en nytårsfest i december sidste år.

Da parret trådte ind i festsalen, blev de mødt med stående bifald, skriver avisen.

Stephanie Winson Wolkoff er overbevist om, at Melania Trumps fravær under retsmødet i sidste uge var bevidst.

Den tidligere veninden tror dog ikke, at det er et tegn på, at Melania overvejer at forlade Trump.

»Hun kender selvfølgelig til Donalds affærer. Hun ved alt. Men hendes tavshed er hendes værdighed. Hun vil stå ved sin ægtemands side som altid. Jeg tror ikke, at Melania er ydmyget af hans affærer, men hun er rasende,« siger Wolkoff til Page Six.