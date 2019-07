Den amerikanske førstedame, Melania Trump, bliver hædret med en ny statue i sin slovenske hjemby - om end det er en statue, som får meget blandede anmeldelser.

Statuen af præsident Donald Trumps 39-årige kone er i naturlig størrelse og skabt af den amerikanske konceptkunster Brad Downey, som siger, at det er den første statue i verdenen dedikeret til Melania Trump.

Figuren er skåret ind i et træ ved hjælp af en kædesav.

Den viser Melania i en blå kjole. Hun har hævet den venstre hånd i en vinkende hilsen.

Foto: JURE MAKOVEC Vis mere Foto: JURE MAKOVEC

Foto: BORUT ZIVULOVIC Vis mere Foto: BORUT ZIVULOVIC

Men skulpturens stil har fået nogle kritikere på sociale til at afvise den som et "fugleskræmsel".

- Jeg kan forstå, hvorfor nogle vil mene, at dette ikke lever op til hendes fysiske fremtoning, siger Downey til AFP, men han insisterer på, at han selv finder skulpturen "absolut smuk".

Siden Donald Trump blev indsat i Det Hvide Hus i 2017 er den søvnige by Sevnica blevet en magnet for turister og journalister, som ønsker at forstå mere om den amerikanske førstedames fortid i Slovenien.

Katarina, en 66-årig indbygger i den nærliggende lille by Rozno, siger, at statuen er "en god idé".

Foto: JURE MAKOVEC Vis mere Foto: JURE MAKOVEC

- Melania er en slovensk helt. Hun er nået helt til tops i USA, siger hun.

Melania Trump kom til USA fra Slovenien i midten af 1990'erne. Ifølge AP tjente hun 20.056 dollar fordelt på ti forskellige modeljob i de syv uger, frem til at hun skaffede sig det nødvendige visum for at arbejde.

Melania Trump fik fuld arbejdstilladelse i 2001 og blev amerikansk statsborger i 2006.

/ritzau/AFP