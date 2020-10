Det er ikke blot coronavirus og slutspurten i valgkampen, der optager Melania Trump i disse dage.

Præsidentfruen bliver også kompromitteret af optagelser, som hendes tidligere veninde og betroede medarbejder, Stephanie Winston Wolkoff, optog i det skjulte, da hun for få år siden havde sin gang i Det Hvide Hus.

Forleden kom det frem, at førstedamen var godt og grundig træt af at have ansvaret for den meget udskældte juleudsmykning af præsidentboligen.

Fru Trump var frustreret over, at lige meget hvad hun gjorde, så blev hun kritiseret.

Hemmelige optagelser med Melania Trump er blevet offentliggjort. (Arkivfoto) Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Hemmelige optagelser med Melania Trump er blevet offentliggjort. (Arkivfoto) Foto: KEVIN LAMARQUE

Nu afslører Wolkoff, at Melania Trump ikke havde meget tilovers for Stormy Daniels, kvinden som hævder, at hun havde sex med præsidenten tilbage i 2006.

Da skandalen om Stormy Daniels for alvor rullede i 2018, bragte magasinet Vogue en forside med pornostjernen. Et billede, som stjernefotografen Annie Leibovitz havde taget.

Det undgik ikke præsidentfruens opmærksomhed.

»Annie Leibovitz har skudt porno-luderen, og hun (Stormy Daniels, red.) vil være i en af de næste numre, september eller oktober,« sagde Melania Trump til sin veninden, som spurgte:

Pornoskuespillerinden Stormy Daniels hævder, at hun har haft en affære med Donald Trump. Nu afslører en skjult optagelse, at hans hustru, førstedamen Melania Trump, har kaldt hende en 'porno luder.' (Arkivfoto) Foto: ROBYN BECK Vis mere Pornoskuespillerinden Stormy Daniels hævder, at hun har haft en affære med Donald Trump. Nu afslører en skjult optagelse, at hans hustru, førstedamen Melania Trump, har kaldt hende en 'porno luder.' (Arkivfoto) Foto: ROBYN BECK

»Hvad mener du med, at hun skød 'porno-luderen?'«

Hvortil svaret fra førstedamen faldt prompte:

»Stormy.«

Stephanie Winston Wolkoff var gennem flere år tæt på Trump-parret. Hun var med til at planlægge Trumps indsættelse, og blev efterfølgende ansat som en af Melania Trumps nærmeste medarbejder.

Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for Trump-parret i flere år. Her ses hun i Trump Tower tilbage i 2016. (Arkivfoto) Foto: Kena Betancur Vis mere Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for Trump-parret i flere år. Her ses hun i Trump Tower tilbage i 2016. (Arkivfoto) Foto: Kena Betancur

De to kvinder havde et fortroligt forhold til hinanden, indtil en konflikt om økonomien i forhold til netop præsidentindsættelsen ødelagde venskabet.

Avisen New York Times afslørede, at der var rod i finansieringen af begivenheden, og Wolkoffs firma havnede i søgelyset. Præsidentparret lagde afstand til hende, og siden har der været kold luft mellem de tidligere veninder.

Wolkoff har i detaljer beskrevet sin tid som præsidentfruens allierede i bogen 'Melania & Me'.

Afsløringerne af de seneste lydoptagelser kom i en podcasten 'Mea Culpa', som Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, står i spidsen for.

Trumps tidligere advokat, Michael Cohen. (Arkivfoto) Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ Vis mere Trumps tidligere advokat, Michael Cohen. (Arkivfoto) Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Wolkoff siger til Cohen, at hun har offentliggjort optagelserne, fordi hun føler sig mistænkeliggjort og gjort til syndebuk. Derfor ønsker hun at forsikre omverdenen om, at hun taler sandt.

»Det Hvide Hus skabte en fortælling, fordi jeg ikke fulgte den, de ønskede,« siger hun med henvisning til en forklaring, der gik på, at Trump-parret ikke kendte til, hvordan indsættelsesceremonien blev finansieret.

»Der skete intet uden Donalds godkendelse. Der skete intet ude, at Melania vidste det,« siger Wolkoff.

Og blandt de samtaler, som den tidligere veninden optog for at have en selvforsikring, var altså fru Trumps udfald mod ægtemandens påståede elskerinde.

Donald og Melania Trump. (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN Vis mere Donald og Melania Trump. (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN

Den tidligere pornostjerne Stormy Daniels hævder, at hun havde sex med Donald Trump tilbage i 2006, og at Trump betalte hende 130.000 dollars for at holde mund med affæren. Og som et kuriosum skal nævnes, at det var netop Michael Cohen, der som Trumps tidligere advokat sørgede for, at Daniels fik de såkaldte tys-tys-penge.

Stormy Daniels har allerede svaret igen på afsløringerne, og pornostjernen lagde ikke fingerne imellem, da hun på Twitter gav sin uforbeholdne mening om præsidentfruen.

»Hahaha! Selv om jeg ikke blev betalt for sex og derfor teknisk set ikke er en 'luder', så vil jeg til enhver tid hellere være det, end det du er.«

Derefter kom hun med en slet skjult hentydning til fru Trumps fortid som indvandrer i USA:

Hahaha! Although I wasn't paid for sex and therefore technically not a "hooker" I'll take being that over what you are any day. You sold your pussy AND your soul...and I'm legal. Keep talking about me. I like your new tits btw. Post (more) nudes? #bebest lol — Stormy Daniels (@StormyDaniels) October 6, 2020

»Du har solgt din fisse OG din sjæl... og jeg er lovlig.«