Det var meningen, at hun tirsdag aften for første gang i mere end et år skulle deltage i et vælgermøde ved siden af sin mand – den amerikanske præsident Donald Trump.

Nu har Melania Trump dog valgt at aflyse.

Det skyldes, at hun fortsat er ved at komme sig oven på den covid-19-infektion, som hun – sammen med sin mand og deres søn – blev smittet med i begyndelsen af måneden.

Det skriver nyhedsbureauet AP og CNN.

Det er en 'vedvarende hoste', der gør, hun må melde afbud til et arrangement i forbindelse med Donald Trumps præsidentkampagne.

»Fru Trump får det fortsat bedre hver dag, efter hun kom sig oven på covid-19, men med en vedvarende hoste – og ud fra et forsigtighedshensyn – vil hun ikke rejse i dag,« fortæller hendes talskvinde, Stephanie Grisham.

Tirsdag aften skulle Melania Trump for første gang i mere end et år have deltaget i en af sin mands kampagnearrangementer.

Sidst, det skete, var tilbage i juni sidste år, hvor Donald Trump officielt lancerede sin kampagne til at blive genvalgt som landets præsident.

Præsidentparret og deres søn, 14-årige Barron, blev konstateret smittet med covid-19 i begyndelsen af oktober.

Siden er de blevet erklæret raske og har testet negativ for virussen.