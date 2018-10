USA's førstedame har vigtigere ting at tænke på end rygter om sin mands utroskab, siger hun i tv-interview.

Washington. Den amerikanske førstedame, Melania Trump, elsker præsident Donald Trump og har "langt vigtigere ting at tænke på" end forlydender om, at han har været hende utro med en pornostjerne eller nogen anden.

Det siger den slovenskfødte førstedame i et sjældent interview med ABC.

Dermed affejer hun rygter om, at påstande om Trumps sidespring har belastet deres ægteskab.

- Jeg ved, at folk godt kan lide at spekulere, og at medierne godt kan lide at spekulere og viderebringe sladder om vores ægteskab.

- Jeg forstår godt, at sladder sælger aviser og magasiner. Og desværre er det den slags verden, vi lever i i dag, siger hun til ABC.

Trump, som i løbet af valgkampen i 2016 blev afsløret i at tale om at befamle kvinder og have sex med dem, er blevet beskyldt for flere tilfælde af utroskab.

Både pornostjernen Stormy Daniels og den tidligere Playboy-model Karen McDougal påstår, at de har haft sex med ham, mens han var sammen med Melania.

Op til præsidentvalget i 2016 betalte Trumps daværende advokat, Michael Cohen, Stormy Daniels 130.000 dollar for at tie om den påståede seksuelle affære med Donald Trump.

Donald Trump benægter alle anklager om utroskab.

Adspurgt i ABC-interviewet om hun elsker sin mand, svarer 48-årige Melania Trump:

- Ja, vi har det fint. Ja.

Om rygterne om præsidentens utroskab siger hun videre:

- Det er ikke en bekymring eller et fokusområde for mig.

- Jeg er mor og en førstedame, og jeg har langt vigtigere ting at tænke på og gøre.

Melania Trump medgiver dog, at de mange rygter "ikke altid er behagelige".

- Men jeg ved, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er sandt og falsk, siger hun.

Det fulde interview med den amerikanske førstedame bliver vist fredag aften amerikansk tid på ABC.

Tidligere på ugen blev andre bidder af interviewet offentliggjort. Her siger Melania Trump blandt andet, at hun måske er "den mest mobbede person" i verden.

