Under det netop overståede besøg i England smilede Melania Trump til fotograferne, mens hun gik hånd i hånd med sin mand, Donald Trump.

Trods politisk bølgegang og nogle uheldige optrin til NATO-topmødet, smilede præsidenten tilbage. Parret virkede i harmoni med hinanden. Og ifølge CNN-journalist Kate Bennett var flyveturen tilbage til Washington D.C. efter al sandsynlighed 'fyldt med gode vibrationer'.

»Der er ikke ret mange personer, der som Melania kan være 100 procent ærlig over for præsidenten, uden at komme i klemme. Og når hun virker glad, så ved Donald Trump, at hun ér glad.«

Sådan siger Kate Bennett, der netop har udgivet bogen 'Free Melania', en uautoriceret biografi om USAs 45. førstedame.

First lady Melania Trump kisses Canada's Prime Minister Justin Trudeau next to U.S. President Donald Trump during the family photo with invited guests at the G7 summit in Biarritz, France, August 25, 2019. REUTERS/Carlos Barria/File Photo SEARCH "GLOBAL POY" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS POY" FOR ALL BEST OF 2019 PACKAGES. TPX IMAGES OF THE DAY. Foto: Carlos Barria - Reuters Vis mere First lady Melania Trump kisses Canada's Prime Minister Justin Trudeau next to U.S. President Donald Trump during the family photo with invited guests at the G7 summit in Biarritz, France, August 25, 2019. REUTERS/Carlos Barria/File Photo SEARCH "GLOBAL POY" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS POY" FOR ALL BEST OF 2019 PACKAGES. TPX IMAGES OF THE DAY. Foto: Carlos Barria - Reuters

Her kommer CNN-journalisten og forfatteren hele vejen rundt om Melania, der ofte er omgivet af mystik.

»Melania er egentlig ikke mystisk. Hun har bare sine helt egne prioriteter. Og når det gælder ansigtet udadtil, så spiller hun sjældent skuespil,« skriver Bennett.

Som CNN's politiske udsendte rejste Kate Bennett i flere år sammen med Trump-parret. Og i bogen forklarer Melania Trump:

»Når man er sammen med en mand som Donald, så skal man vide, hvem man selv er. Som Donalds partner skal du have dit eget uafhængige liv samtidig med, at du selvfølgelig støtter ham.«

Donald og Melania Trump kommer hjem efter en tur til Mar-a-Lago i Florida. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Donald og Melania Trump kommer hjem efter en tur til Mar-a-Lago i Florida. Foto: MANDEL NGAN - AFP

I modsætning til andre kilder fastholder Kate Bennett i 'Free Melania', at Melania Trump absolut ikke var overrasket, da Donald Trump vandt præsidentvalget. Og ikke alene var Melania forberedt på nyheden, der chokerede de fleste andre. Hun var også forberedt på den store forandring, der lå foran ægteparret - både hver for sig og sammen.«

»Donald og Melania har aldrig været den slags par, der er forbundet ved hoften. De kan også godt lide at gøre ting hver for sig,« fortæller en familiekilde til Kate Bennett.

Og overfor forfatteren bekræfter Melania dén opfattelse:

»Jeg har min egen vilje. Jeg er min egen person. Og dét tror jeg, at min mand kan lide.«

Hr og fru Trump på besøg hos Dronningen i Buckingham Palace. Foto: POOL New Vis mere Hr og fru Trump på besøg hos Dronningen i Buckingham Palace. Foto: POOL New

I privaten er den sags selvfølgelig helt i orden.

Men ifølge Kate Bennetts bog tog det lidt tid for de ansatte i Det Hvide Hus at finde rundt i de uskrevne 'Trump-regler'.

Da Donald Trump 30. januar 2018 således skulle holde sin første 'State of the Union'-tale foran et fyldt og festklædt senat, var både tjenere, sikkerhedsfolk og chauffører i Det Hvide Hus klar.

Traditionen tro kører præsidenten og førstedamen således i samme bil til State of the Union talen.

Melania sendte en klar besked til sin mand før State of the Union-talen i 30. januar 2018. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Melania sendte en klar besked til sin mand før State of the Union-talen i 30. januar 2018. Foto: MANDEL NGAN

Og derfor opstod der ifølge 'Free Melania' panik, da førstedamen med under en times varsel meddelte, at hun ville køre alene ... og senere.

I ugerne op til den store tale, havde pressen afsløret den såkaldte 'Stormy Daniels'-skandale, hvor stripperen af samme navn påstod, at hun og Trump havde været sex-partnere.

I flere uger var ægteparret ikke blevet fotograferet sammen. Bryllupsdagen 22. januar blev forbigået i dybeste tavshed. Og da Melania Trump endelig dukkede op for at indtage sin hæderplads på balkonen højt hævet over den fyldte kongressal, var der ingen tvivl om budskabet til den utroskabs-mistænkte præsident.

»Buksedragten var ren Hillary Clinton. Det feminine var udskiftet med kvindekamp. Og budskabet var tydeligvis 'tag dig i agt'.«