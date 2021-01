Hun blev født i Sevnica i Slovenien i det daværende kommunistiske Jugoslavien som datter af en syerske og en chauffør.

Hendes iøjnefaldende udseende bragte hende efter blot et enkelt år indskrevet som studerende ved universitetet i Ljubljana i en helt anden retning. Nemlig til en modelkarriere i modemekkaerne Milano og Paris.

Og den amerikanske drøm – nogle vil i dag måske kalde det det modsatte – blev fuldbragt, da den dengang 28-årige Melanija Knavs pludselig begyndte at dukke op på den røde løber til de mest hotte premierer i New York City hånd i hånd med den flamboyante, provokerende og i mediernes glittede magasiner højtråbende byggematador, milliardæren Donald Trump.

Onsdag formiddag amerikansk tid har nu 50-årige Melania Trump sine sidste timer som FLOTUS, First Lady of The Unites States.

Flyttekasserne er for længst pakket, og de forgyldte gardiner er ved at blive taget ned i Det Hvide Hus, som på de kommende beboeres ordre nu skal desinficeres rum for rum, efter at ikke alene den afgående præsident og hans frue, men også en stor del af den øvrige Trump-familie og staben i Det Hvide Hus har været ramt af covid-19.

78-årige Joe Biden bliver onsdag taget i ed som USA's 46. præsident, og hans hustru, dr. Jill Biden, bliver dermed automatisk den nye FLOTUS i stedet for Melania Trump.

Og det forventes at blive et lige så markant stilskifte på den post, som det bliver på posten for den mand, som nu sætter sig til rette i Det Ovale Værelse for at bestride verdens mægtigste embede.

Mens Jill Biden i årtier har stået ved sin mands side og også indimellem har markeret sig politisk, har Melania Trump fra begyndelsen til enden i rollen som The First Lady forvaltet titlen yderst tilbagetrukket og diskret som kvinden, der først og fremmest står bag Donald Trump uden at ytre sig.

Onsdag overtager Joe Biden hvervet som USAs præsident. Nu gættes der ivrigt på, hvad Donald og Melania Trump gør, når de har forladt Det Hvide Hus. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Onsdag overtager Joe Biden hvervet som USAs præsident. Nu gættes der ivrigt på, hvad Donald og Melania Trump gør, når de har forladt Det Hvide Hus. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Da hun gik på talerstolen ved Det Republikanske Partis konvent, hvor hendes mand officielt skulle kåres som partiets præsidentkandidat forud for valget i november, var det første gang i 16 måneder, hun stod frem på scenen og talte direkte til amerikanerne.

Og netop på grund af sin ekstremt tilbagetrukne måde at forvalte FLOTUS-rollen på, er hun flere gange blevet betegnet som The Enigma – Gåden.

David Trads, journalist, forfatter og USA-kender, siger om Melania Trump og hendes tid i Det Hvide Hus:

»Det stod fra begyndelsen ret klart, at hun ikke havde nogen drøm om, at Donald Trump skulle blive præsident. Det er helt åbenlyst, at hun aldrig har været tryg og fundet ro i den rolle, hun har haft de seneste fire år. Det er ikke sådan, at hun har været hadet af nogen, men hun har heller ikke været elsket.«

»I modsætning til alle tidligere first ladies har hun ikke haft en fanbase, ligesom hun ikke har været gift ind i en politisk familie, og derfor har hun heller ikke haft det at støtte sig op ad. Så hun har været temmelig isoleret. I bedste fald har hun oplevet at være tålt, men ligegyldig i amerikanernes øjne,« siger David Trads.

At Melania Trump ikke nødvendigvis har evne til at sætte ting i perspektiv, og som hun da også har fået drøje hug for, er, at hun som sit store projekt – sådan et forventes alle USA's førstedamer at have – valgte at gå i brechen for at stoppe mobning på de sociale medier.

»Hendes projekt 'Be Best' blev jo helt bizart, når alle ved, at hendes mand er en af dem, som har haft den allerværste adfærd på netop det område. Jeg ved ikke lige, hvem der rådgav hende til at gå ind i netop det her, men det blev jo absurd,« siger David Trads.

Den afgående FLOTUS har heller ikke ligefrem været hjulpet af at være gift med en præsident, som har været ekstremt upopulær.

»Den rigtige betegnelse er, at hun har været ligegyldig. I modsætning til sin mand har hun ikke hidset nogen op, men hun har heller ikke begejstret. Så medmindre der sker et eller andet helt ekstraordinært, så vil hun være glemt på torsdag. Hun forlader Det Hvide Hus som den mest tilbagetrukne førstefrue, nogen kan huske,« siger David Trads.

Netop torsdag er den dag, mange af de mest vedholdende Donald Trump-hadere og rygtespredere kigger frem imod.

I al fald hvis man surfer lidt rundt på de sociale medier, hvor der gættes ivrigt på, hvornår mon Melania Trump forlader sin 24 år ældre mand. Melania Trump har været forfulgt af allehånde rygter om netop det i det meste af perioden i Washington D.C.

Tiden må vise, om ægteskabet mellem indvandreren fra Slovenien og den kontroversielle byggematador og USA's 45. præsident holder. Eller det modsatte.

Endnu er det også uvist, om Trump-familien vælger at rykke teltpælene op fra Fifth Avenue i New York og flytter permanent til solskinsstaten Florida, hvor Trump i forvejen bruger en hel del tid på at forbedre sit handicap på golfbanen ved sit resort Mar-a-Largo.

En ting er sikker: På onsdag begynder et nyt kapitel for Melania Trump. Og for USA.