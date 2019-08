Klimaet var i fokus på weekendens G7-topmøde i Frankrig, men det var noget helt andet, der stjal opmærksomheden på sociale medier.

Nemlig et billede af Melania Trump og Justin Trudeau.

På overfladen er tale om et helt uskyldigt billede af præsidentfruen, der smilende hilser på den canadiske premierminister - en situation, der bestemt ikke er usædvanlig i diplomatiske sammenhænge.

Alligevel har billedet sat gang i fantasien hos mange internetbrugere.

Dette billede af verdens ledere og deres respektive partnere fra weekendens G7-topmøde i Frankrig har fået stor opmærksomhed på sociale medier. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Dette billede af verdens ledere og deres respektive partnere fra weekendens G7-topmøde i Frankrig har fået stor opmærksomhed på sociale medier. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Zoomer man ind på billedet, mener flere nemlig, at Melania Trump ser ud til at være ualmindelig betaget af den canadiske premierminister.

'Melania er klar til at sætte det hele på spil,' skriver den amerikanske komiker Loni Love blandt andet Twitter.

'Find dig en person, der kigger på dig på samme måde, som Melania kigger på Justin Trudeau,' skriver en anden bruger.

En tredje skriver: 'Det ser ud til, at Melania er ved at udtænke en flugtplan til Canada.'

Dette billede har sat gang i fantasien hos mange internetbrugere. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Dette billede har sat gang i fantasien hos mange internetbrugere. Foto: CARLOS BARRIA

Flere tusinde tweetede sågar deres småspydige kommentarer ud under hasgtagget #MelaniaLovesTrudeau. Dermed var det onsdag aften ét af de mest brugte hashtags i verden.

Selvom flere påpeger, at Donald Trump på billedet ser ud til at være yderst utilfreds med situationen, vides det ikke, hvordan han forholder sig til de mange jokes, der er blevet lavet på hans og konens bekostning.

Den amerikanske præsident har nemlig endnu ikke kommenteret på billedet. Dog er det ikke første gang, at en kvinde i hans liv er blevet beskyldt for at sende Justin Trudeau sultne blikke.

For to år siden gik et billede af hans datter, Ivanka Trump, der kigger på den canadiske premierminister, nemlig ligeledes viralt på Twitter.