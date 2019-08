To sensommerdage i Danmark eller andetsteds i det nordlige Europa omregnet til Melania Trump-garderobe er ifølge New York Times og den britiske avis The Express lig med godt 60.000 danske kroner.

Da Donald og Melania Trump tidligere på sommeren besøgte England i tre dage, blev prisen for førstedamens sko og tøj således omregnet til cirka 100.000 kroner.

Som tidligere supermodel sætter den 49-årige nemlig pris på tøj og mode af høj kvalitet.

Og ifølge CNN er intet overladt til tilfældighederne, når Melania Trump forlader sin del af Det Hvide Hus, The East Wing, østfløjen.

I modsætning til både Michelle Obama, Laura Bush og Hillary Clinton kører Donald Trumps kone sin 'butik' med et relativt skrabet budget.

I stedet for forgængernes 25 ansatte i østfløjen består Melania Trumps personale af blot 12 personer.

Og til New York Times siger førstedamens officielle talsperson, Stephanie Grisham:

»Melania Trump er meget bevidst om tingenes pris. Og hendes begrænsede personale er alene et udtryk for økonomisk omtanke. Desuden kan Melania Trump godt lide at gøre tingene selv. Og hun beslutter personligt, hvad hun tager på – både hjemme og ude.«

Førstedame Melania Trump vinker farvel efter sit og Donald Trumps tredages besøg i England i juni. Ifølge bladet Variety står dette pink outfit med 80'er-inspireret buksedragt til det, der svarer til 25.000 danske kroner. Frakken alene koster 15.000 kroner. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Førstedame Melania Trump vinker farvel efter sit og Donald Trumps tredages besøg i England i juni. Ifølge bladet Variety står dette pink outfit med 80'er-inspireret buksedragt til det, der svarer til 25.000 danske kroner. Frakken alene koster 15.000 kroner. Foto: MANDEL NGAN - AFP

I et interview med bladet People Magazine fra 2009 fortæller Melania Trump, at hun bruger over en million kroner årligt på tøj, sko og smykker.

Trump-ægteparret er ifølge Forbes Magazine god for et to-cifret dollar-milliardbeløb, så et tøjbudget af den størrelsesorden er ikke noget at bekymre sig om.

Da Donald Trump for nylig tog det meste af familien med til England, blev der gjort et stort nummer ud af førstedamen, Melanias, og 'førstedatter' Ivankas rejsegarderobe.

Således brugte Ivanka Trump ifølge avisen The Express det, der svarer til 90.000 kroner, på sine flotte outfit. Men Ivanka blev alligevel slået af sin stedmor, Melania Trump, der angiveligt havde medbragt tøj og sko til en samlet værdi af 120.000 kroner.

Pink buksedragt designet af én af Melania Trumps modefavoritter, Ralph Lauren. Pris: 21.000 kroner (ifølge Daily Mail). Foto: SHAWN THEW - EPA Vis mere Pink buksedragt designet af én af Melania Trumps modefavoritter, Ralph Lauren. Pris: 21.000 kroner (ifølge Daily Mail). Foto: SHAWN THEW - EPA

Det vides endnu ikke præcist, hvor langt Donald og Melania Trumps ophold i Danmark bliver. Men mon ikke de mange internationalt kendte modebutikker i området omkring både Amalienborg og Christiansborg håber på et hurtigt besøg af mode-ikonet Melania Trump.