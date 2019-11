Den sidste weekend i november - Thanksgiving - er ifølge People Magazine én af Melania Trumps favoritter. Her er USAs Førstedame omgivet af de folk, hun elsker, forældrene, Viktor og Amalia Knavs, ægtemanden Donald og deres fælles søn,13-årige Barron Trump.

Og i år har Melania Trump måske mere end nogensinde brug for familiens støtte.

I onsdags blev 49-årige førstedame således buh'et ud, da hun på et universitet i byen Baltimore forsøgte at holde tale om den såkaldte opioide-krise, der har kostet over 200.000 liv. Trods buh-råbene sagde Melania Trump efterfølgende, at hun fuldt ud støttede elverne i deres ret til at udtrykke sig. Og hun fortsatte sin tale.

»Det er ikke let at være Melania Trump, når hendes mand er præsident i et land, der er så polariseret. Hun virker isoleret. Normalt ville du på denne tid af året se dusinvis af interview og forsidehistorier om, hvordan førstedamen planlægger højtiden, først Thanksgiving og side Jul i Det Hvide Hus. Men Melania kan være svær at finde i medierne.«

Melania Trump er klædt på til højtiden. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Sådan fortæller Stephen Henderson, der er journalist og radiovært i staten Michigan.

Og det er måske derfor, Melania Trump i forbindelse med denne Thanksgiving har inviteret hele familien med til præsidentparrets nye hjemstat Florida, hvor alle fejrer weekenden langt væk fra Washington D.C., meningsmålinger og al snak om rigsretssag.

»Der er ikke noget bedre end at have en helt almindelig dag, hvor jeg bare hygger mig sammen med Barron.«

Sådan sagde Melania Trump iet interview med People Magazine i 2015.

På vej til Florida. 13-årige Barron Trump er forlængst vokset både sin far og mor over hovedet. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP

Siden er al kontakt imellem Trump familien og USAs svar på Billed Bladet blevet afbrudt, efter én af Peoples kvindelige redaktører på skrift anklagede Donald Trump for sex-overgreb.

»Melania betaler på mange måder prisen for sin mands opførsel og udtalelser,« skriver Jeremy Peters fra New York Times.

I 2015 var Barron stadig en lille fyr, der knap nåede sin mor til hofterne. I dag er præsidentens yngste skudt i vejret. Og da familien i onsdag forlod Det Hvide Hus for at begynde rejsen til Florida, var det tydeligt, at Barron er godt ti centimeter højere end sin far, der officielt måler 189 centimter høj.

Med et år til det næste præsidentvalg har Melania Trump ifølge CNN ikke de store chancer for at geopleve det helt almindelige liv, hun priser i 2015-interviewet med People Magazine.

Melania Trumps forældre Amalija og Viktor Knavs fløj til Florida sammen med Donald, Melanis og Barron Trump. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

Således står den slovenske immigrant og forhenværende fotomodel smilende ved sin mands side. Nogle gange handler det om benådning af en Thanksgiving-kalkun andre gange skal der uddeles medaljer i Det Hvide Hus.

Men uanset hvad er Melania Trump på plads, smilende og tavs - ualmindeligt for en kvinde, der taler syv sprog og efter eget udsagn (et interview fra 2002) 'elsker at feste'..

'Heldigvis har Melania stadig sine forældre. Og der bor relativt tæt på,« siger MSNBC-værten Rachel Maddow i sit program 'RM Show'.

I 2018 blev Viktor og Amalia Knavs amerikanske statsborgere. Melania har fortalt, at både Viktor og Amalia er 'hyper-involverede' i Barrons opvækst. De har ifølge Washington Post lejligheder i både New York og Washington D.C.. Og selvom Melania Trump fylder 50 til næste forår, så er båndet til hendes mor og far stærkt.

Melania Trump står ved sin mands side.Her bliver en heldig kalkun benådet i anledning af Thanksgiving. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

Melania Trump fylder 50 til næste år. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

»Jeg vokede selvfølgelig op i et kommunistisk system. Men som barn betyder den slags ingenting. Og mine forældre gav os en dejlig barndom og ungdom. Vi følte os trygge og varme. Og i dag har jeg så mange skønne minder.«

Sådan fortæller Melania Trump i et interview med bladet Vanity Fair fra 2012.

Mange amerikanske medier har skrevet, at hverken Melania eller Donald Trump i virkeligheden ønskede sejren ved præsidentvalget i 2016. Men Melania Trump fastholder, at hun på forhånd blot stillede ét krav, hvis Donald Trump vandt præsidentposten.

»Du skal ikke forvente, at jeg holder op med at sige min mening,« sådan sagde Melania efter eget udsagn under valgkampen i 2015 og 2016.

Ivanka Trump og hendes stedmor, Melania ved indsættelsesfesten 20. januar 2017. Ifølge Ivankas biologiske mor, Donald Trumps første kone Ivana, er forholdet imellem Ivanka og Melania 'tæt'. Foto: JUSTIN LANE - EPA

I dag er det dog så som så med de klare meninger. Melania holder sig i skyggen af præsidenten. Men ifølge Donald Trumps første kone Ivana Trump, nyder Melania fortsat familiens nærhed. Og det inkluderer ifølge Ivana også præsidentens ældste datter Ivanka Trump (Ivanas datter og Melanias steddatter).

»De to har et tæt og godt forhold. De er som to gode venner - to stærke kvinder,« siger Ivana Trump til avisen New York Post.