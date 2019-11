En australsk mekaniker har indrømmet, at han har downloaded en app, som gav ham kontrol over eksvenindens bil.

Via appen kunne han dermed følge hendes mindste bevægelse i bilen. Sådan blev det oplyst i retten i Hobart på Tasmanien.

Den 38-årige mand, hvis identitet ikke er oplyst, erklærede sig skyldig i at have stalket sin eksveninde sidste år med den app, som han installerede.

Det rapporterede tv-selskabet Australian Broadcasting Company (ABC) onsdag.

Ved at bruge appen var han i stand til at fjernstyre start og stop-funktionen i kvindens bil. Og han kunne også følge hendes bevægelser.

»Hvad han gjorde, er forkasteligt. Og jeg prøver stadig på at komme mig over det trauma, jeg har oplevet,« udtalte hans eksveninde i retten.

Den 38-årige havde været kæreste med kvinden i seks måneder sidste år. Og i den periode hjalp han hende med at købe en Land Rover. Det skriver New York Post.

Det var på den måde, han fik fat i bilens stelnummer, som skulle bruges til at installere appen.

Ved at bruge stelnummeret lykkedes det ham at registrere bilen med en app, som sendte ham livebeskeder om hendes gøren og laden til hans e-mail, rapporterer ABC.

Hans eksveninde oplyste i retten, at hun først var blevet bekendt med hans plan, da hun så en e-mail på hans computer.

»Det var et chok, og jeg frygtede for mit liv, da jeg fandt ud af, at han stalkede mig og havde kontrol over min bil,« sagde hun i retten.

Han skal for retten i næste måned.