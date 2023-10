Klokken var cirka 19.15 lokal tid mandag aften, da belgiske Mehdi gik hjem fra arbejde gennem Bruxelles' gader.

Sådan gør han hver dag, men denne gang var der noget, der pludselig vækkede Mehdis opmærksomhed.

»Dér omkring klokken 19.15 hørte jeg pludselig en række skud. Få minutter senere så jeg så omkring ti betjente, der løb i retning af skuddene, så jeg fulgte efter dem for at se, hvad der skete,« fortæller Mehdi til belgiske HLN.

Kort tid efter endte Mehdi ved det gerningssted, hvor en nu dræbt terrorist havde skudt flere mennesker.

Mehdi kom gående gennem Bruxelles' gader, da gårsdagens terrorangreb begyndte Foto: Marc Baert Vis mere Mehdi kom gående gennem Bruxelles' gader, da gårsdagens terrorangreb begyndte Foto: Marc Baert

En af dem – en mand omkring 40 år, vurderer Mehdi – lå livløs på jorden.

Omkring ti meter længere henne holdt en sort bil parkeret, og der opdagede Mehdi hurtigt tre skudhuller.

»Der var tre skudhuller i bilens vindue, og derinde sad der to mænd. Den ene virkede til at være død, mens den anden var stadig var i live, men smurt ind i blod. Jeg var helt i chok og begyndte at skrige,« fortæller Mehdi til det belgiske medie.

Det har siden vist sig, at angrebet ifølge den belgiske anklagemyndighed var målrettet de svenskere, der befandt sig i Bruxelles gader i anledning af landets EM-kvalifikationskamp mod Belgien.

Ifølge flere belgiske medier begyndte terrorangrebet, da gerningsmanden – iklædt en orange jakke – steg af sin scooter, råbte 'Allahu Akbar' og skød i flere retninger.

To svenskere er døde, mens én blev ramt af skud, men er uden for livsfare.

Den mistænkte var på fri fod i mange timer efter skyderiet. De belgiske myndigheder bekræfter, at manden blev skudt af politiet på en café i Schaerbeek, Bruxelles, tirsdag morgen.

Der menes at være tale om en 45-årig tunesisk mand, der opholder sig ulovligt i Belgien. Han har angiveligt lagt en video på sociale medier, hvor han siger, at han stod bag mandagens angreb.

Manden har også erklæret sig selv som værende medlem af den militante gruppe Islamisk Stat. Det skriver Reuters.

Følg B.T.s livedækning her.