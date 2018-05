Faderen Thomas Markle sagde tidligere på ugen, at han har hjerteproblemer.

London. Faderen til Meghan Markle vil ikke være til stede, når datteren lørdag gifter sig med britiske prins Harry. Det oplyser Kensington Palace.

Kensington Palace er prins Harrys residens.

Faderen Thomas Markle sagde tidligere på ugen til det amerikanske gossip-medie TMZ, at han har problemer med sit hjerte, og at han skal have indopereret en stent.

Men i flere dage har der fra officiel side i England været uvished om, hvorvidt faderen ville dukke op.

/ritzau/