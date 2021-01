I slutningen af marts 2020 chokerede prins Harry og hertuginde Meghan deres millioner af fans, da de valgte at tage deres afsked med de sociale medier.

Dermed blev deres populære Instagram-profil, Sussexroyal, også inaktiv.

Og hvis man går med et håb om, at det kendte par vender tilbage, bliver man nu skuffet.

Flere britiske medier har nemlig det seneste døgn bragt nyheden om, at Meghan og Harry ikke har i sinde at lave et Instagram- eller Facebook-comeback.

En kilde tæt på parret har nemlig til The Times fortalt, at hertuginden og prinsen hverken har i sinde at benytte sig af sociale medier privat eller i arbejdsøjemed den kommende fremtid.

Grunden skal ligge i, at parret har oplevet for meget had på de sociale medier.

Dertil har Meghan tidligere fortalt, at hun er den mest 'trolled' person på de sociale medier.

Med andre ord den, som flest gør grin med og skriver negative ting om.