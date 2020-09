Næsehorn er en truet dyreart. Så truet, at Verdensnaturfonden beskriver det som en kritisk situation. Nu er en af de mest sjældne racer spottet i Indonesien.

Begge næsehorn er kalve.

Det ser altså ud til, at der kan være håb for Javanæsehornet, som arten hedder. Det anslås, at der er cirka 63 af den type næsehorn i verden, skriver Verdensnaturfonden, WWF, på sin hjemmeside.

Der findes cirka 3.500 Indisk næsehorn og 100 Sumatranæsehorn, som de øvrige to arter hedder.

Billedet af de to næsehorn, som du kan se øverst i artiklen, er taget i Ujung Kulon nationalparken i Banten-provinsen og er frigivet af Miljøministeriet i Indonesien.

Her har man mellem marts og april opsat næsten 100 kameraer, der tog billeder af dyrene i parken.

Javanæsehornet er opkaldt efter øen Java, der ligger i Indonesien. I dag kan man kun finde dem på den yderste spids af Vestjava

De spottede næsehorn er en han og en hun, som har fået navnene Luther og Helen.