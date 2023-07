Lige siden den russiske invasion af Ukraine har han været kendt for opsigtsvækkende udtalelser om krigen mod Ukraine, og nu rasler den tidligere russiske præsident igen med sablen.

Dmitry Medvedev skriver søndag, at Rusland kan se sig tvunget til at bruge det ultimative våben i krigen.

'Forestil jer, hvis modoffensiven, der er støttet af af NATO, blev succesfuld, og de (Ukraine red.) tog et stykke af vores land, så vil vi være tvunget til at bruge atomvåben, ' skrev Medvedev ud på sociale medier ifølge Reuters.

Medvedev er i dag formand for det russiske sikkerhedsråd. Foto: Dmitry Astakhov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Medvedev er i dag formand for det russiske sikkerhedsråd. Foto: Dmitry Astakhov/AFP/Ritzau Scanpix

Medvedev referer sandsynligvis til den russiske atomdoktrin, som siger, at Rusland kan bruge atomvåben, hvis den russiske stat er under angreb.

'Der vil simpelthen ikke være nogen anden mulighed. Så vore fjender burde bede en bøn for vores krigeres succes. Det er dem, som sikrer, at der ikke bliver antændt en global konflikt,' skriver Medvedev yderligere.

Udmeldingen kommer efter, at droner lørdag ramte en bygning i det centrale Moskva. Flere droner blev skudt ned under angrebet, men en enkel ramte en bygning i et finansielt distrikt i den russiske hovedstad.

Medvedev er i dag formand for det russiske sikkerhedsråd, men fra 2008 til 2012 var han præsident for Rusland, inden Vladimir Putin genindtog sædet.

I september 2022 erklærede Rusland de besatte ukrainske regioner Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja for russisk område. Det skete igennem afstemninger, som ikke er anerkendt af de store dele af verdenen.

FNs generalsekretær, António Guterres, fordømte dengang annekteringen og kaldte den for ulovlig.