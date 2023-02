Lyt til artiklen

Den eneste måde Rusland kan sikre en varig fred med Ukraine, er ved at skubbe »fjendtlige staters« grænser så langt væk som muligt.

Også selvom det gælder grænsen til NATO-landet Polen.

Det skrev den tidligere russiske præsident, Dmitrij Medvedev, i en opdatering på det sociale medie Telegram i anledningen af årsdagen for invasionen i Ukraine ifølge Reuters.

Russerne insisterer fortsat på at kalde krigen for »en særlig militæroperation,« hvis formål er at beskytte russisk talende mindretal og Ruslands egen sikkerhed.

I anledning at etårsdagen for krigen i Ukraine erklærede den tidligere russiske præsident, Dmitrij Medvedev, at russerne er villige til at rykke ved grænsen til Polen. (Arkivfoto) Foto: SPUTNIK

Medvedev er nu næstformand for Ruslands Sikkerhedsråd og en loyal støtte for Putin, og præsidentens tro væbner er overbevist om, at de russiske styrker snart vil sejre, og at der så vil være åbnet for forhandling.

»Sejren vil blive opnået. Vi ønsker alle, at det skal ske så hurtig som muligt. Og den dag vil komme,« skrev Medvedev.

Han forudser, at hårde forhandlinger med Ukraine og Vesten vil ende med »en form for aftale«.

Han understregede dog også, at aftalen vil mangle »grundlæggende aftaler om reelle grænser,« og ikke udgøre en overordnet europæisk sikkerhedspagt.

»Derfor er det så vigtigt at nå alle mål for den særlige militæroperation. At skubbe de grænser, der truer vores land, så langt tilbage som muligt, selvom det er til Polens grænser,« lød det fra Medvedev.

Mod øst deler Polen grænse med Ukraine og Ruslands allierede Hviderusland. Derudover er der omkring 200 kilometer af grænsestrækningen, der støder op til den russiske eksklave Kaliningrad.

Gør russerne alvor af truslerne, vil det for første gang bringe Rusland i direkte konflikt med NATO.

Den amerikanske præsident Joe Biden lovede i en tale i Polen i denne uge at forsvare »hver en tomme« af NATOs territorium, hvis det bliver angrebet.