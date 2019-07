En mand i Norge kan grundet en terrorsag i Italien få frataget sit pas efter kun et år som norsk statsborger.

Han var allerede i søgelyset hos italiensk politi og havde i en årrække været mistænkt for planlægning af terror.

Alligevel fik en mand i 40'erne fra Buskerud i Norge sidste år tildelt norsk statsborgerskab. Manden blev forrige uge dømt for terrorplanlægning sammen med mullah Krekar, der menes at være leder af et terrornetværk.

Myndighederne i Norge - nærmere bestemt Udlændingedirektoratet - har undersøgt sagen om statsborgerskabet. Direktoratet oplyser i en redegørelse, at der kan være grundlag for at trække mandens norske pas tilbage.

Det skriver den norske avis VG og nyhedsbureauet NTB.

Udlændingedirektoratet henviser til paragraf 26 i statsborgerloven. Den siger blandt andet, at et statsborgerskab kan trækkes tilbage, hvis det er udstedt på grundlag af urigtige eller ufuldstændige oplysninger.

- I denne enkeltsag har ansøgeren ikke oplyst om, at han var under efterforskning for et strafbart forhold i udlandet. Og han har heller ikke udfyldt et skema om dette.

- Han har bekræftet på ansøgningsskemaet for norsk statsborgerskab fra 2017, at han ikke er straffet eller sigtet for et strafbart forhold i udlandet, skriver Udlændingedirektoratet i en pressemeddelelse ifølge VG.

På den baggrund vil der blive oprettet en sag om tilbagekaldelse af mandens norske statsborgerskab.

I terrorsagen fra Italien er manden fra Buskerud idømt syv og et halvt års fængsel. Men fordi han er norsk statsborger, kan han ikke udleveres til Italien.

Den norske efterretningstjeneste - Politiets Sikkerhedstjeneste - har ifølge VG tidligere udtalt, at der ikke er grundlag for at pågribe manden.

/ritzau/