Stats- og regeringschefer fordømmer flyhændelse i Minsk, og der sættes gang i sanktioner mod Hviderusland.

EU's stats- og regeringschefer er enige om at ville forbyde hviderussiske fly at komme ind i EU's luftrum og at lande i lufthavne i EU.

Det fremgår af konklusioner fra et EU-topmøde mandag aften i Bruxelles.

Stats- og regeringscheferne fordømmer, skriver de, at et passagerfly fra Ryanair søndag blev tvunget til landing i Minsk. Her blev en systemkritiker og hans kæreste anholdt.

Anholdelserne fordømmes også. Og både oppositionsaktivisten Roman Protasevitj og hans kæreste, Sofia Sapega, kræves løsladt omgående.

EU-landene skriver videre, at de er enige om at sætte gang i vedtagelsen af yderligere sanktioner mod ansvarlige individer og organisationer i Hviderusland.

Formelt træffer topmødet ikke sådanne foranstaltninger. Men det vil ske på et efterfølgende ministerrådsmøde.

EU-landene beder Den Internationale Organisation for Civil Luftfart om at undersøge hændelsen søndag grundigt.

Flyselskaber i EU opfordres til ikke at flyve ind i Hvideruslands luftrum.

EU har efter de voldsomme uroligheder i forlængelse af præsidentvalget i sommeren 2020 haft sanktioner mod styret i Minsk.

Også præsident Aleksandr Lukasjenko står på listen over personer, som ikke kan rejse ind i EU, og hvis midler i EU fastfryses.

Lukasjenko vandt ifølge det officielle resultat valget. Men oppositionen og mange iagttagere anerkender det ikke. Oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaja, som bor i eksil i Litauen, fik flest stemmer, siger de.

EU-listen over sanktionerede i Hviderusland er tidligere udvidet. Den tæller 88 individer og flere selskaber eller organisationer.

Stats- og regeringscheferne udtrykker solidaritet med Litauen, som har udvist den hviderussiske ambassadør. Det er sket, efter at Hviderusland havde bedt Litauens officielle repræsentant i landet om at rejse hjem.

EU-topmødet kører videre mandag aften. Og det fortsætter tirsdag.

/ritzau/