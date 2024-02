De stod bag en række bombeangreb, kidnapninger, røveri og mord.

Nu er et af medlemmerne af den tidligere terrorgruppe RAF (Rote Arme Fraktion, red.), der skabte skræk og rædsel i Tyskland gennem halvfjerdserne og firserne, blevet anholdt efter 30 år på flugt.

Det skriver flere tyske medier, herunder Bild.

Medlemmet hedder Daniela Klette, og er i dag 65 år. Hun blev tirsdag fanget i Kreutzberg-bydelen i Berlin.

Hun menes at være gået under jorden i 90erne sammen med to andre medlemmer, Ernst-Volker Staub og Burkhard Garweg. Trioen menes at have stået bag flere drabsforsøg og bankrøverier.

Anholdelsen af Daniela Klette sker således flere årtier efter, at RAF havde sin storhedstid som en vesttysk venstreekstremistisk terrororganisation.

Gruppen førte fra 1970 en væbnet kamp mod det 'kapitalistiske og imperialistiske system', hvor blandt andet højprofilerede tyske politikere, embedsmænd og erhvervsledere var blandt deres ofre.

RAF erklærede sig officielt opløst i 1998, men flere medlemmer menes fortsat at være aktive.

I 2016 kom tysk politi også på sporet af Daniela Klette og resten af trioen - dog uden held.

Det skete efter et mislykket røveri mod en pengetransport i Bremen. Det kan du læse mere om her.