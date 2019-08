Fusionen, der skaber en ny mediegigant, er den seneste i bølge af sammenlægninger i underholdningsindustrien.

De amerikanske medievirksomheder CBS og Viacom meddelte tirsdag, at de har indgået en aftale om en fusion, så de bliver lagt sammen til en ny mediegigant.

Fusionen sker efter forhandlinger gennem en årrække, hvor de to store foretagender skiftevis har været afvisende og positiv over for en fusion.

Fusionen bringer blandt andet CBS, MTV, Nickelodeon, og Showtime BET, Comedy Central samt Paramount Pictures i Hollywood sammen.

Det nye selskab ventes at få navnet Viacom som en gestus over for Sumner Redstone, en 96-årig mediemagnat, som opbyggede et forretningsimperium på grundlag af en lille kæde af drive-in biografer i det nordøstlige USA.

Viacoms topchef Bob Bakish bliver administrerende direktør og får en plads i bestyrelsen, mens den 65-årige Shari Redstone, mediemagnatens datter, bliver den første kvindelige bestyrelsesformand i Viacoms historie.

Fusionen er den seneste i en bølge af sammenlægninger i underholdningsindustrien, som er under pres fra store spillere med ny teknologi som Netflix, Amazon og Google, der har udviklet alternativer til traditionelt tv.

Telekommunikationsgiganten AT&T købte sidste år HBO, CNN, TBS og Warner Bros studierne i handel til 85 milliarder dollar (568 milliarder kroner). I marts afsluttede Walt Disney Company en overtagelse af Rupert Murdochs besiddelser i Hollywood i en handel til 71,3 milliarder dollar (over 476 milliarder kroner).

Det var i dette nye landskab, at CBS og Viacom pludselig fremstod som mellemstore spillere, der ikke længere kunne regne med at være førende i industrien.

De to foretagender var samtidig splittet efter en årrække med intern splittelse, opslidende magtkampe i bestyrelseslokalerne, dyre retssager, finansielle fejlberegninger og ledelsesproblemer.

Det kombinerede Viacom-CBS får en værdi på omkring 32 milliarder dollar (omkring 214 milliarder kroner).

/ritzau/dpa