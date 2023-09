Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, planlægger at deltage i FNs generalforsamling næste uge.

Han ventes at mødes med præsident Joe Biden under sit ophold i USA, rapporterer NBC torsdag ifølge Ritzau.

FNs generalforsamling foregår dette år i New York den 18. og 19. september.

Ifølge det amerikanske medie Politico, der har talt med en unavngiven embedsmand fra den ukrainske regering, planlægger Zelenskyj at tale til FN-forsamlingen. Han vil derudover mødes med ledere fra flere lande.

Politico beskriver turen som en charmeoffensiv og et forsøg på at overtale de lande, der vakler, til at støtte Ukraine i krigen mod Rusland.

Turen vil komme i kølvandet på flere diplomatiske indsatser fra Ukraine, som i øjeblikket er midt i en modoffensiv mod Rusland.

»For at sikre omfattende, langvarig fred, skal vi bruge mere end bare vestlig politisk opbakning,« siger den unavngivne talsperson fra Ukraines regering til Politico.

Kilden nævner blandt andet, at man ønsker opbakning fra landene i det såkaldte 'globale syd': Afrika, Asien og Latinamerika.

»Vi skal have mange lande ombord, inklusive dem fra det globale syd, for deres stemmer betyder noget.«

Flere lande i det globale syd har undladt at kappe de økonomiske eller diplomatiske bånd til Rusland og håndhæver heller ikke de vestlige sanktioner mod landet, hvilket ifølge Politico er med til at holde Ruslands økonomi kørende.

Mens flere lande i Asien og Afrika fordømmer Ruslands krig mod Ukraine, frygter mange ledere i det globale syd de mulige konsekvenser, det kan få for deres lande, hvis de vælger at støtte Ukraine, lyder analysen.