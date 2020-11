Pfizer-BioNTech-vaccinen viser sig nu at være 95 procent effektiv.

Det skriver blandt andet Sky News og CNN, hvor det lyder, at Pfizer-vaccinen virker bedre end først antaget. Den kan formentlig allerede rulles ud til risikogrupper fra midten af december.

Vaccinen har nu de nødvendige sikkerhedskriterier, der kræves i en nødsituation og viser at den virker selv hos ældre personer.

Det er blandt andet de britiske sundhedsmyndigheder (MHRA), som står klar til at godkende vaccinen, og Pfizer har sagt, at de vil søge US Food and Drug Administration autorisation til nødbrug "inden for få dage."

Den endelige effektivitetsanalyse viste, at 95 procent var beskyttet mod virussen inden for 28 dage efter den første dosis.

De nye resultater kommer få dage efter, at 'vaccinekonkurrenten', Moderna havde en vaccine, der var 94,5 procent effektiv.

Pfizer-BioNTech var den første vaccineproducent, som meddelte, at de havde en vaccine klar, der var 90 procent effektiv og nu viser det sig, at den er 95 procent effektiv.

