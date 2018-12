Jean-Claude Juncker har endnu en gang trukket overskrifter og endnu en gang er det ikke på grund af hans politik.

Derimod drejer det sig denne gang om måden, at han valgte at hilse på EU’s delegerede chef for protokol, Pernilla Sjölin, til et EU møde i Bruxelles 14. december.

For i stedet for at give Pernilla Sjölin hånden valgte Juncker at ruske op i hendes hår, inden han gav hende et kindkys og gik videre for at hilse på den næste i rækken.

Det har trukket overskrifter i flere udenlandske medier, herunder Daily Mirror, Evening Standard, Express og norske Dagbladet.

Ved samme lejlighed måtte EU-præsidenten undskylde for sine tidligere udtalelser om den britiske premierminister Theresa May, som havde konfronteret ham med, at han havde kaldt hende ‘vag’ og ‘upræcis’.

Han affejede fuldstændig, at han skulle have kaldt hende det og instisterede på, at de to er gode venner, og at det hele var en misforståelse.

Det er langt fra første gang, at Jean-Claude Juncker får opmærksomhed for andet end sin politik.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at EU-præsidenten opførte sig så besynderligt ved et Nato-møde i Bruxelles, at der blev spekuleret i, om han var fuld.

Og det er ikke nyt, at Junker bliver beskyldt for at få en tår over tørsten lidt for ofte. Tilbage i 2014 blev der spekuleret i det selvsamme, da det blev afsløret, at han drak og røg tæt under eurogruppens møder.