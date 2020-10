Det Hvide Hus var sent torsdag aften lokal tid i noget nær undtagelsestilstand.

På få timer gik det velsmurte regeringsapparat fra ‘business as usual’ til en mindre krise, hvor toprådgivere diskuterede, om Trump-regeringen overhovedet kunne fortsætte, hvis præsidentens tilstand forværres, skriver Washington Post.

På baggrund af anonyme kilder giver avisen et indblik i, hvad der foregik blandt Trumps stab, da det stod klart, at den amerikanske præsident er testet positiv for covid-19.

Det samme gør sig gældende for The New York Times, der kan berette, at Trump-rådgivere blandt andet vendte muligheden for, om præsidenten burde adressere befolkningen for at berolige amerikanerne i den usædvanlige og måske ganske kritiske situation.

Donald Trump offentliggjorde selv, at han var testet positiv for covid 19. Det skete blot tre timer efter nyheden om, at hans kommunikationsrådgiver Hope Hicks også var smittet.

Hope Hicks var rejst med præsidenten på flyet Air Force One til og fra præsident-debatten med Joe Biden.

Så snart det stod klart, at der var et udbrud af coronavirus i Det Hvide Hus, begyndte uroen blandt de ansatte. Ingen havde overblik over, hvem der kunne være smittet i et arbejdsmiljø, hvor de færreste bærer maske ifølge aviserne.

To personer, der ifølge Washington Post, var tæt på Donald Trump, fortæller, at der ikke umiddelbart var nogle symptomer at spore hos den 74-årige Trump. Tværtimod var han i godt humør, lyder det.

Fakta: Hvad sker der, hvis Trump bliver alvorligt syg? Hvis Donald Trump bliver så syg af corona, at han ikke kan varetage sine opgaver, overtager vicepræsident Mike Pence. Det vides ikke, om Trump har symptomer, men hans læge oplyser, at både præsidenten og førstedame Melania, som også er smittet, har det godt. I den 25. forfatningstilføjelse i USA er det klargjort, hvad der sker, hvis en præsident bliver så syg, at vedkommende ikke er i stand til at varetage embedet. * Den 25. forfatningstilføjelse blev skrevet ind i forfatningen i 1967 for at klarlægge linjerne for, hvad der skal ske i kølvandet på en krise som drabet på præsident John F. Kennedy i 1963. * Formålet var at indføre en klar proces for, hvem der skulle overtage præsidentskabet, i tilfælde af at en præsident bliver midlertidigt eller permanent invalideret eller på anden måde ude af stand til at varetage sine opgaver. * Den fastslår, at hvis en præsident bliver fjernet fra posten, dør eller på anden måde ikke kan varetage embedet, bliver vicepræsidenten ny præsident. * Hidtil har brugen af den 25. tilføjelse været ukontroversiel. Det var eksempelvis den, der gjorde vicepræsident Gerald Ford til præsident i 1974, da Richard Nixon blev fældet i Watergate-skandalen. * Den 25. tilføjelse gør det også muligt for en vicepræsident og et flertal af ministrene i landet at afsætte en præsident midlertidigt. Hvis vicepræsidenten skal sidde hele valgperioden ud som præsident, kræver det opbakning fra to tredjedele i begge Kongressens kamre, altså Senatet og Repræsentanternes Hus. Kilder: Ritzau, AP, den 25. tilføjelse.

Men The New York Times fortæller, at flere torsdag bemærkede en forandret stemme – en hæs lyd – fra Donald Trumps tungebånd. Men dette kan også tilskrives hans mange offentlige optrædener på det seneste.

Det Hvide Hus har ikke offentliggjort, hvor længe Donald Trump skal være i karantæne. Men hans flyafgang til Florida, hvor præsidenten skulle have ført valgkamp fredag, blev aflyst på stedet.

Vælgermøder til og med 7. oktober er indtil videre også aflyst.