Hastigheden af genåbningen vil afhænge af delstaternes succes med hindring af smittespredning, forlyder det.

USA's præsident, Donald Trump, har foreslået over for en række delstatsguvernører, at den amerikanske økonomi bliver genåbnet over tre faser.

Hastigheden af genåbningen skal afhænge af, hvor stor succes de enkelte stater har med at hindre spredningen af coronavirusset samt tilgængeligheden af test.

Retningslinjerne fremgår af et dokument, der er givet til guvernører og offentliggjort af blandt andet CNN.

Trump vil natten til fredag dansk tid holde et pressemøde om en genåbning af økonomien. Her vil han udstikke retningslinjerne for genåbningen, har han tidligere fortalt.

/ritzau/AFP