Udvalgsleder i Kongressen bad inspektør i udenrigsministeriet om at se nærmere på våbensalg til Saudi-Arabien.

En generalinspektør i det amerikanske udenrigsministerium, som er fyret af præsident Donald Trump, var i gang med at undersøge, om Trump og udenrigsminister Mike Pompeo handlede ulovligt, da de mod Kongressens vilje godkendte salg af våben til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

Det siger den demokratiske formand for udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus, Eliot Engel. Det skriver The New York Times og NBC News.

Det Hvide Hus oplyste om fyringen af generalinspektør Steve Linick fredag aften.

Embedsfolk har siden over for The New York Times oplyst, at det var Pompeo, der bad præsidenten om at afskedige Linick.

I første omgang hed det, at Pompeo skulle have misbrugt en politisk udpeget embedsmand i ministeriet til personlige tjenester for ham og hans kone, Susan. Det bestod blandt andet i at hente parrets hund og at hente mad.

Men de nye oplysninger fra Eliot Engel er mere alvorlige.

Linick har rådet over en stab på flere hundrede mennesker, hvis opgave det er at afsløre snyd og misbrug i udenrigsministeriet.

- Hans (generalinspektør Linicks, red.) kontor undersøgte på min anmodning Trumps fuperklæring om en nødsituation, så han kunne sende våben til Saudi-Arabien, skriver Engel i en erklæring.

- Vi har endnu ikke det fulde billede. Men det er bekymrende, at udenrigsminister Pompeo ønskede Linick skubbet ud, før hans arbejde kunne afsluttes, mener Engel.

Den særlige nødsituation erklærede Trump i maj 2019. Han henviste dengang til truslen fra Iran. Det betød, at USA derefter solgte for milliarder af dollar våben til Saudi-Arabien.

Det skete stik imod Kongressens vilje. De store partier fulgte på det tidspunkt i væmmelse Saudi-Arabiens likvidering og partering af journalisten Jamal Khashoggi. Det skete på det saudiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul.

Samtidig var der i Kongressen også bekymring for den brutale krig, som Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater førte i Yemen.

