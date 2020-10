Politiet i Paris har evakueret området omkring Triumfbuen i midten af Paris efter en bombetrussel.

Det skriver flere nyhedsbureauer, herunder Reuters.

Politiet har afmærket et stort område, der nu er mennesketomt, mens de nu eftersøger området.

Politiet oplyser, at de samtidig er i gang med at evakuere metrolinjer i området.

Frankrig er i højt beredskab efter en lærer fik skåret halsen over af en 18-årig muslimsk mand tidligere i denne måned, da han var vred over, at læreren brugte tegninger af profeten Muhammed i sin undervisning.

Der har været adskillelige falske bombealarmer i Frankrig, senest på togstationen i Lyon i sidste uge og ved Eiffeltårnet for en måned siden.

Opdateres...