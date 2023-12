Der var nok mange, der kløede sig i hovedbunden, da debatten blev meldt ud. Floridas guvernør og republikanske præsidentkandidat Ron DeSantis mod Californiens guvernør og ikke demokratisk præsidentkandidat Gavin Newsom.

Det hele er efterfølgende endt i et gigantisk drama.

Selve debatten var livlig.

Florida-guvernøren, der som bekendt stiller op som republikansk præsidentkandidat, viste en angrebsvillighed, som han ikke har vist ved de forgående debatter internt mellem de andre republikanske præsidentkandidater.

Samtidig angreb Gavin Newsom, som mange har kaldt en mulig erstatning for en aldrende Joe Biden, Ron DeSantis for allerede at have tabt til Donald Trump i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat.

Men det var i virkeligheden det, det foregik, mens og efter kameraerne var slukket, der var mest dramatisk.

Det kan blandt andet mediet Politico beskrive.

For efter debatten sluttede, var det nogle voldsomt frustrerede folk på Gavin Newsoms hold.

»Debatten var aftalt spil, og Newsom vandt alligevel,« som Sean Clegg, en rådgiver fra California-guvernøren, efterfølgende sagde.

Det skyldes, at man fra demokratens side var voldsomt utilfreds med ordstyreren, den konservative tv-vært Sean Hannity.

Hannity var – for at sige det mildt – ikke på Gavin Newsoms side i debatten. Og han var heller ikke specielt neutral.

Men sandheden er nok i virkeligheden, at selvom Gavin Newsom ikke havde de bedste kort på hånden i debatten, der blev vist på Fox News, så havde han ikke en debat, der kunne overbevise ret mange om, at han kunne være et reelt alternativ til Joe Biden som demokraternes præsidentkandidat.

Sådan så det ud, da debatten blev vist på Fox News. Foto: Erik S. Lesser/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud, da debatten blev vist på Fox News. Foto: Erik S. Lesser/EPA/Ritzau Scanpix

Og noget tyder på, at det også stod klart internt i Newsom-lejren.

For efter den aftalte debattid var gået, blev det egentlig besluttet af de to debattører, at de skulle tage lidt mere debat.

Men her – forklarer to personer med indsigt i processen til Politico – gik Gavin Newsoms hustru, Jennifer Siebel Newsom, ind og sagde fra på sin mands vegne.

»Gavin Newsom blev slået så stort, at hans kone vitterligt måtte smide håndklædet i ringen for ham. Det var pinligt,« udtalte Ron DeSantis' talsperson Andrew Romeo om sagen efterfølgende.

På den måde syntes han at bekræfte de oplysninger, som blandt andet Politico og CBS News kunne servere.

Det har dog ikke fået Newsom-lejren til at acceptere den udlægning som sandheden.

I stedet siger en assistent til den californiske guvernør til CBS News, at begge sider var enige om at afslutte debatten.

Mens en assistent sagde til Politico, at også DeSantis også var færdig med at debattere.

»Ron ville heller ikke debattere mere. Alle gav hænder og tog afsted,« lød det.

Selv adresserede Newsom afslutningen på debatten over for pressen umiddelbart efter debatten.

»Jeg tror, at alle var ved at gå i panik på begge sider. Jeg tror, at alle havde et sted, de skulle være,« lød det fra Newsom.

Om debatten kommer til at ændre noget på Ron DeSantis' popularitet i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat, står endnu ikke klart.

Men han har brug for al den hjælp, han kan få.

Lige nu er han langt efter Donald Trump i kampen om sit partis nominering.

Og så sidder du måske her i slutningen af denne artikel og undrer dig over, hvorfor der overhovedet fandt en debat sted mellem en republikansk præsidentkandidat og en demokrat, som ikke stiller op som præsidentkandidat?

Det kan du blive meget klogere på i artiklen her.