En beskrivelse af de første øjeblikke af Tom Hagens adfærd i huset, hvor hans hustru forsvandt fra, har nået de norske medier.

Milliardæren, der er mistænkt for drab eller medvirken til drab, fandt blandt andet Anne-Elisabeth Hagens vielsesring, kort efter han trådte ind i hjemmet, skriver norsk TV 2.

Det er Tom Hagen selv, der har forklaret politiet, hvad han så, da han den 31. oktober 2018 vendte hjem for at lede efter sin hustru.

Ved ni-tiden var han taget på arbejde, men da Anne-Elisabeth Hagen ikke besvarede gentagne opkald, kørte Tom Hagen tilbage til huset i Lørenskog lidt uden for Oslo.

Tom Hagen blev 28. april 2020 anholdt og sigtet i sagen, og det er herefter, at han har givet sin beskrivelse af det syn, der mødte ham.

Oplysningerne, som er givet videre til de norske medier, er fra anonyme kilder, og deres rigtighed er således ikke bekræftet.

Der er dog en vis overensstemmelse blandt de informationer, VG og norsk TV 2 har bragt.

Sidstnævnte skriver, at Tom Hagen fandt døren til huset ulåst, da han kom hjem. Dørmåtten lå angiveligt i en unaturlig placering.

Her bag ved ægteparrets hus blev der set en mystisk bil på det tidspunkt, hvor milliardærfruen menes at være forsvundet. Foto: Vidar Ruud

Milliardæren gik herefter fra rum til rum. I den ene stue fandt han familiens hvalp låst inde, mens han på det ene badeværelse fandt Anne-Elisabeth Hagens tøj. Han så desuden tegn på, at nogen var blevet slæbt langs gulvet, hedder det sig.

Vielsesringen blev fundet sammen med det brev, der har været et af de mest centrale spor i sagen: Et brev med krav om løsesum på 90 millioner norske kroner.

Avisen VG skriver, at placeringen af specifikke genstande i huset fra den dag, Anne-Elisabeth Hagen forsvandt, fremgår af en mail, som ‘modparten,’ sendte til Tom Hagens bistandsadvokat Svein Holden i juli 2019.

Den krypterede besked kom to uger efter, at politiet offentligt fortalte, at efterforskerne antog, at Anne-Elisabeth Hagen var blevet dræbt, og at bortførelsen antageligt var et forsøg på at spænde ben for sandheden.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Internt i politiet er den nøjagtige beskrivelse af genstandene og deres placering blevet anset som en signatur fra ‘modparten’ - altså den eller de gerningsmænd, der er involveret i forsvindingssagen.

Detaljerigdommen opfattes angiveligt af politiet som et forsøg på at overbevise efterforskerne om, at personen bag den krypterede mail var den reelle modpart, der gjorde krav på løsesummen.

Politiet har ikke ønsket at kommentere hverken VG’s eller norsk TV 2’s oplysninger.

Tom Hagen nægter sig skyldig i drab eller medvirken til drab. Han er på fri fod, men fortsat sigtet i sagen.

En mand i 30-årsalderen med relation til Tom Hagen er også sigtet i sagen. Han har ifølge politiet ‘it- og kryptovalutakompetencer.’