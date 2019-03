Den britiske premierminister har ifølge anonyme kilder oplyst, at hun træder tilbage, når aftale er godkendt.

Den britiske premierminister, Theresa May, har ifølge flere medier, blandt andet Reuters, meddelt sine konservative partifæller, at hun vil gå af, når det britiske parlament har godkendt en aftale om Storbritanniens udtræden af EU.

Mediernes oplysninger er baseret på unavngivne kilder, hvoraf en benævnes som parlamentsmedlem.

May har ifølge det oplyste ikke angivet en tidshorisont for, hvornår hun regner med at trække sig.

/ritzau/