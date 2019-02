Forsangeren i det berømte 1980'er-band Talk Talk, Mark Hollis, er ifølge flere medier død, 64 år gammel.

'Jeg er chokeret og trist over at høre nyheden om Mark Hollis' død,' skriver bassist i Talk Talk, Paul 'Rustin Man' Webb, på Facebook.

Det var Mark Hollis' svigerfætter Anthony Costello, som først oplyste om sangerens død.

'Hvil i fred Mark Hollis. Svigerfætter. Vidunderlig husbond og far. Fascinerende og principfast mand. Trak sig tilbage fra musikbranchen for 20 år siden, men et ubestrideligt musikikon,' skrev han på Twitter mandag kort før klokken 18, dansk tid.

Talk Talk - It's My Life (Live at Montreux 1986) https://t.co/eGRfLWHt6r — Anthony Costello (@globalhlthtwit) February 25, 2019

Siden har flere internationale medier skrevet om Mark Hollis' død - herunder The Guardian.

Repræsentanter for sangeren eller Mark Hollis' familie endnu ikke officielt bekræftet, at han er gået bort.

Mark Hollis og Talk Talk huskes især for det store hit 'It's My Life', men hittede også med sange som 'Today', 'Talk Talk' og 'Life’s What You Make It'.

Hollis var anerkendt som Talk Talk's frontfigur og kreative drivkraft, hvilket Paul Webb da heller ikke lægger skjul på i sit mindeord til Hollis på Facebook:

Mark Hollis. Foto: SØREN BIDSTRUP

'Musikalsk var han et geni, og det var en ære og et privilegie at have spillet i band med ham. Jeg har ikke set Mark i mange år, men som mange andre musikere fra vores generation, er jeg blevet meget påvirket af hans banebrydende musikalske ideer, fortsætter Paul Webb og afslutter:

'Han var en af de store, hvis ikke den største.'

Bands som Broken Social Scene, The The, Doves og Mansun har hyldet Mark Hollis på Twitter efter at nyheden om hans død begyndte at florere.

Hverken medierne eller Anthony Costello oplyser, hvad dødsårsagen skulle være.