Kilder i Bruxelles taler om gennembrud på fiskeriområdet. Men ifølge britisk kilde er intet nyt opnået søndag.

EU og Storbritannien har søndag aften forhandlet sig frem til "et stort gennembrud" om europæiske fiskeres ret til at fiske i britiske farvande.

Det oplyser unavngivne EU-kilder til den britiske avis The Guardian.

Det afviser en britisk regeringskilde dog over for en journalist fra tv-stationen ITV. Det skriver nyhedsbureauet Reuters søndag aften.

- Der er ikke sket et gennembrud på fiskeri. Der er ikke opnået noget nyt i dag, siger den unavngivne kilde ifølge ITV.

Tv-stationen Sky News erfarer i lighed med The Guardian, at der er sket et gennembrud på området, der er en af de store knaster i forhandlingerne om en handelsaftale mellem briterne og EU.

Kilder i Bruxelles siger til The Guardian, at de to sider er enige om en overgangsperiode på mellem fem til syv år.

Avisen skriver, at der dermed kun udestår spørgsmålet om, hvor tæt briterne skal følge EU's regler om miljø, arbejde og sociale standarder.

Briterne forlod EU sidst i januar. Fra nytår slutter brexit-overgangsfasen, hvor Storbritannien stadig er en del af det indre marked og toldunionen.

Hvis det ikke lykkes at få en handelsaftale i stand, bliver der i januar indført told og toldkontrol. Det vil skade økonomien hos alle parter.

/ritzau/