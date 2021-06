Det største skib i den iranske flåde er angiveligt sunket.

Årsagen skal efter sigende være, at der tidligt onsdag morgen udbrød brand ombord på skibet, men forsøgene på at slukke flammerne mislykkedes.

Ikke længe efter skal skibet ved navn Kharg være sunket. Det skriver nyhedsbureauet AP, der citerer semiofficielle iranske nyhedsbureauer.

Ulykken skal være sket i Omanbugten.

Skibet var opkaldt efter den iranske ø Kharg, som ligger i Den Persiske Golf. Øen og det omgivende havområde står for en stor del af landets olieproduktion.

Branden skal ifølge AP være brudt ud omkring klokken 02.25 lokal tid, hvorefter brandvæsnet ifølge lokalt stats-tv skal have forsøgt at inddæmme flammerne.

Ifølge stats-tv og de semiofficielle nyhedsbureauer var Kharg-skibet et 'træningsskib', ligesom det kunne bruges til at viderebringe forsyninger til andre skibe i flåden.

Ulykken er blot den seneste i en række for den iranske flåde, skriver AP.

Sidste år ramte et missil under en militærøvelse ved en fejl et flådeskib nær Jask-havnen, hvilket førte til, at 19 personer ombord mistede livet, mens 15 andre blev såret.

I 2018 sank et iransk krigsskib i Det Kaspiske Hav.