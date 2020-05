For at forhindre en ny smittebølge med corona vil Storbritannien påkræve karantæne for alle indrejsende.

Storbritannien vil indføre to ugers karantæne for alle, der rejser ind i landet.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt aviserne The Times og The Guardian.

Restriktionerne er ikke offentliggjort endnu, men ventes at blive del af en plan for, hvordan Storbritannien kommer ud af krisen. Premierminister Boris Johnson præsenterer planen søndag.

Restriktionerne kommer til at gælde for alle udlændinge, der ankommer til Storbritannien med fly, skib eller tog, uanset hvor de kommer fra, og hvilken nationalitet de har.

Men også briter, der vender hjem fra rejse i udlandet, vil blive påkrævet to ugers karantæne, lyder det.

Kun rejsende fra Irland, østaten Isle of Man og de britiske kanaløer vil være undtaget. Det samme gælder lastbilchauffører og andre, der bringer varer til og fra Storbritannien.

Tiltaget skal forhindre en ny smittebølge med coronavirus.

Storbritannien er i øjeblikket det land i Europa, som har registreret flest coronarelaterede dødsfald. Det lød lørdag morgen på 31.316 dødsfald, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Alligevel har det under krisen været muligt at rejse ind i Storbritannien uden krav om karantæne eller temperaturmåling. Det er, selv om flere andre lande i Europa har opfordret eller påkrævet deres borgere selvisolation.

Den påkrævede karantæne skal indføres fra juni. Personer, der ankommer, vil blive bedt om at udfylde et digitalt skema. Her skal de opgive, hvilken adresse de vil befinde sig på, mens de er i karantæne.

Britiske BBC oplyste fredag aften, at ministeren for luftfart Kelly Tolhurst skal drøfte forslagene med repræsentanter fra luftfartsselskaber og lufthavne lørdag morgen.

Tidligere har britiske luftfartsselskaber advaret mod, at krav om to ugers karantæne for passagerer vil lukke for alle rejser til og fra Storbritannien. Og det vil gøre umådelig skade på luftfarten.

/ritzau/