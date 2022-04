De ukrainske civile i Izyum nær Kharkiv har taget alternative midler i brug, for at få stoppet de russiske tropper.

I øjeblikket tilbyder de nemlig de russiske tropper forgiftet mad i form af kager og tærter, ligesom de også forgifter alkoholen.

Senest melder Mirror og Daily Mail om, at det er lykkedes ukrainere at have dræbt to russiske soldater efter at have bagt forgiftede kager og tilbudt dem til de russiske tropper.

Yderligere er 28 russiske soldater i øjeblikket på intensiv, ligesom mere end 500 russiske tropper også er indlagt efter at have drukket forgiftet alkohol, som også er blevet givet af civile.

Men på trods af deres indsats har de ukrainske civile ikke været i stand til at stoppe russerne i at ødelægge deres byer.

Forstæderne til Izyum, en by med 50.000 indbyggere, er nemlig fortsat hårdt ramt efter russiske beskydninger.

Skoler og sundhedsklinikker er ødelagt af beskydninger og huse er styrtet sammen af luftbårne angreb.

Ifølge Valerii Marchenko, byens borgmester, sidder omkring 20.000 mennesker i øjeblikket fast i Izyum.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI Vis mere Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Mange gemmer sig i beskyttelsesrum og løber langsomt tør for mad og medicin.

Og noget tyder på, at Izyum skal forvente flere kampe i de kommende uger.

Det er en by af strategisk betydning for Rusland, da den ville give tropper mulighed for at bruge den som en base for vedvarende angreb på Donbas og give Putin mulighed for at forsyne sine tropper igen med byen tæt på den russiske grænse.