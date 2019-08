Det russiske forsvarsministerium har onsdag meddelt, at det har fløjet to bombefly til grænseregionen tæt på Alaska.

Det drejer sig om to Tu-160 bombefly, der kan transportere atomvåben.

Testflyvningen var en del af en øvelse, men russiske medier kalder det ifølge Reuters for en magtdemonstration, der viser, at Rusland kan flyve atombomber tæt på USA.

Angiveligt var flyene kun 20 minutters flyvetid fra USA.

De to bombefly nåede så langt som Anadyr, der ligger 20 minutters flyvetid fra Alaska. Foto: Google Maps Vis mere De to bombefly nåede så langt som Anadyr, der ligger 20 minutters flyvetid fra Alaska. Foto: Google Maps

Flyene havde ifølge forsvarsministeriet tilbagelagt over 6.000 km. fra det vestlige Rusland til Chuktoka regionen, som støder op mod Alaska.

Tilbage i maj testede Rusland også tålmodigheden hos USA, da bombefly med eskorte to gange på to dage provokerede en reaktion fra det amerikanske flyvevåben.

Begge gange satte USA deres egne F-22 Stealth Fighters i luften for at tvinge dem ud af amerikansk luftrum. Rusland nægtede begge hændelser.

Samme manøvre anklagede russerne også USA for tidligere på året, hvor amerikanske langdistance bombefly lavede simulerede bombeøvelser tæt på den russiske grænse. Rusland kritiserede dengang amerikanerne for unødigt at skabe spændinger landene imellem.