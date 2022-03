I en hytte et ukendt sted i Schweiz skulle Vladimir Putins elskerinde og hendes fire børn være godt beskyttet fra krigen mellem Ukraine og Rusland.

I hjemlandet Rusland kan det nemlig mærkes, at store dele af Vesten sanktionere landet – især på pengepungen.

Det betyder, at mange russere forsøger at komme væk for ikke at blive isoleret fra resten af verden.

Nogle af dem, der angiveligt allerede er ude af Rusland, er den 38-årige tidligere olympiske guldvinder, Alina Kabaeva, og hendes fire børn. Det skriver både Mirror og Page Six.

Børnene skulle hun have fået sammen med præsident Putin, men det er aldrig blevet bekræftet.

»Mens Putin udfører angreb på Ukraine, uskyldige borgere og forårsager en flygtningekrise, er hans familie indespærret i en meget privat og meget sikker hytte et sted i Schweiz – i hvert fald for nu,« udtaler en anonym kilde til mediet Page Six.

At valget er faldet på Schweiz, er dog ikke så underligt.

For Alina Kabaevas børn er alle født i landet og har schweizisk pas, og den anonyme kilde tror også, at Kabaeva har et. Derfor kan de uden probelemr søge 'tilflugt' i landet.

Offentligheden kender kun til Vladimir Putins to døtre, Maria og Jekaterina Putina, som han har fået med ekskonen Ljudmila Putina. En kvinde han var gift med i omkring 30 år indtil deres skilsmisse i 2013.