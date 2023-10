Han er en af verdens mest fotograferede personer.

Og derfor vækker det nu opsigt, at den russiske præsident, Vladimir Putin, er dukket op med en ny plet i ansigtet.

Endnu er der ingen officiel forklaring på, hvad pletten er kommet af. Og derfor skaber pletten forundring.

Blandt de medier, som har beskrevet den nye plet i Putins ansigt, er britiske Daily Mail og svenske Expressen.

B.T. har gennemgået en række nye billeder af den russiske præsident fra de seneste dage.

Og her fremgår det, at Putin umiddelbart ikke havde den nye plet i panden 28. september, hvor han er fotograferet i forbindelse med en markering af hundredåret for fødslen af den russiske poet Rasul Gamzatov i Kreml.

Her holdt Putin en tale fra scenen. Og billeder derfra viser tydeligt, at Putin ikke har en plet i panden der.

Vladimir Putin ved en tale i Kreml 28. september 2023. Her uden pletten i panden. Foto: Alexey Nikolsky/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin ved en tale i Kreml 28. september 2023. Her uden pletten i panden. Foto: Alexey Nikolsky/AFP/Ritzau Scanpix

Men allerede dagen efter – 29. september – viser et billede af den russiske præsident antydningen af en markering i panden.

Her talte Putin i forbindelse med en konference om Rusland og Latinamerika.

Billedet skal være taget klokken 19.22 fredag i Moskva. Og det er videregivet af det russiske statsejede medie Sputnik.

Om der er sket noget i mellemtiden, står ikke klart. Men man kan se, at der er en mindre plet i præsidentens pande under hårgrænsen, over panderynkerne.

Billede af Putin fra 29. september i Moskva. Her med antydningen af en plet i panden. Foto: Vladimir Astapkovich/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Billede af Putin fra 29. september i Moskva. Her med antydningen af en plet i panden. Foto: Vladimir Astapkovich/AFP/Ritzau Scanpix

Helt klar er pletten i præsidentens pande dog dagen efter – 30. september.

Her afholdt Putin en tale for at markere det, som i Rusland kaldes etårsdagen for genforeningen med de ukrainske regioner Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

De to første regioner har Rusland siddet delvist på siden 2014, hvor de to regioner udråbte sig som selvstændige republikker, mens Kherson og Zaporizjzja delvist er blevet besat af Rusland i forbindelse med invasionen sidste år.

På billeder, der er udgivet på Kremls vegne af Sputnik, kan man tydeligt se pletten i Putins pande lige under hårgrænsen.

Putin 30. september 2023. Her har den russiske præsident en tydelig plet i panden, som ikke var der få dage før. Foto: Mikhail Metzel/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Putin 30. september 2023. Her har den russiske præsident en tydelig plet i panden, som ikke var der få dage før. Foto: Mikhail Metzel/EPA/Ritzau Scanpix

Hvad årsagen til den nye plet i Putins pande er, står ikke klart.

Kreml har ikke været ude med en officiel udmelding. Og der kan også være tale om noget ganske udramatisk, som kan være væk om kort tid.

Rusland og Putins invasion af Ukraine har efterhånden været i gang i mere end 19 måneder. Og umiddelbart ser den ikke ud til at have en ende.

Således foregår der stadig intense kampe på flere sider af den lange front, der strækker sig fra det nordøstlige Ukraine øst for storbyen Kharkiv til den sydlige del af landet ved Kherson og Krim.