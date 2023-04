Lyt til artiklen

Rygter om, at Vladimir Putin er kræftsyg, får ny næring i de lækkede Pentagon-dokumenter.

Det skriver amerikanske Vice og tyske Focus, og begge steder omtaler man desuden interne russiske planer om at sabotere krigsindsatsen, mens præsidenten modtog kemobehandling.

Således indeholder lækagen ifølge Vice et rygte om, at en general i Rusland planlagde sabotage mod krigen i Ukraine, mens Putin var under behandling. Og den historie deles nu i andre medier, blandt andet i Norge og England.

Historien bygges på et foto, som ifølge Vice kommer fra lækagen. Det viser angiveligt to sider af et amerikansk efterretningsdokument.

Her omtales, at Ukraine har fået oplysninger om en plan om sabotage mod den 'såkaldte særlige militæroperation' i netop Ukraine.

I dokumentet står at læse, at det ifølge ukrainske oplysninger er Nikolay Patrushev fra det russiske sikkerhedsråd samt den øverste chef i Ruslands generalstab, Valeriy Gerasimov, der står bag planerne.

Sabotagen er tilsyneladende planlagt til at finde sted 5. marts, hvor Vladimir Putin altså angiveligt skal indlede en omgang kemoterapi og derfor vil være ude af stand til at påvirke krigsindsatsen.

Dokumentet på billedet er markeret 'TS', hvilket ifølge Vice betyder, at det er tophemmeligt.

Rygterne om Vladimir Putins dårlige helbred er imidlertid ikke nye.

Allerede i marts 2022 spekulerede en stribe medier i, at den russiske præsident havde problemer, og at den nu 70-årige præsident muligvis var ramt af en hjernesygdom, Parkinsons eller kræft.

Og oplysningerne blev gentaget i november 2022, da en russisk tjenestemand ifølge Focus hævdede, at Putin var ramt af både kræft og Parkinsons.

Ingen af disse rygter er imidlertid på noget tidspunkt blevet bekræftet fra officielt hold.

I USA jagter myndighederne lige nu kilden til den massive lækage, som berører følsomme og hemmelige oplysninger samt vurderinger, som tilsyneladende er indsamlet af amerikanske efterretningstjenester.

Washington Post skriver, at der er tale om en yngre mand med job på en militærbase, som ifølge en ven har delt transskriberinger af dokumenter og fotos af dokumenter med en lukket gruppe personer på Discord-tjenesten.

Det er herfra, lækagen efterfølgende menes at have spredt sig.